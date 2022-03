Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,808 EUR -0,15% (10.03.2022, 15:15)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,902 EUR +0,98% (10.03.2022, 15:00)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,87 USD +6,26% (09.03.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (10.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auf die Ergebnisse des heutigen Kapitalmarkttags hätten Analysten und Investoren gespannt gewartet. Und sie seien faktisch nicht enttäuscht worden. Die Deutsche Bank setze sich trotz aktuell wachsender Unsicherheiten höhere Ziele für die nächsten Jahre. Folge: Das Papier des Branchenprimus drehe in die Pluszone."Alle unsere Geschäftsbereiche sind gut ins Jahr gestartet", habe Finanzvorstand James von Moltke anlässlich der Investorenveranstaltung in Frankfurt gesagt. "Der Krieg in der Ukraine führt zu Unsicherheiten an den Märkten. Unser Engagement in Russland ist aber begrenzt und wir haben die Risiken unter Kontrolle."In den nächsten Jahren wolle Deutschlands größtes Geldhaus seine gesamten Einnahmen jährlich im Schnitt um 3,5 bis 4,5 Prozent steigern und so bis 2025 Erträge in einer Höhe von rund 30 Milliarden Euro erreichen. Für einen Euro Ertrag wolle die Deutsche Bank künftig weniger als 62,5 Cent aufwenden. Im vergangenen Jahr habe diese Aufwand-Ertrag-Relation auch wegen hoher Kosten für den Konzernumbau bei 84,6 Prozent gelegen.Investoren und Aktionäre sollten von dem Aufwärtstrend profitieren: Künftig strebe der Vorstand eine Rendite auf das materielle Eigenkapital von mehr als zehn Prozent nach Steuern an. Im laufenden Jahr wolle die Bank einen Wert von acht Prozent erreichen, was Analysten für ambitioniert halten würden. 2021 seien es gerade einmal 3,8 Prozent gewesen.Die Deutsche Bank-Aktie gewinne am Donnerstag rund ein Prozent auf 9,84 Euro.Die neuen Wachstumsziele seien schön und gut. Das Problem: Der Ukraine-Krieg sei noch lange nicht vorbei und keiner könne derzeit exakt die Auswirkungen auf Wirtschaft und Konjunktur prognostizieren. Deshalb drängt sich aktuell kein Neueinstieg auf, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 10.03.2022)(Mit Material von dpa-AfX)