Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,455 EUR +1,38% (27.05.2019, 12:08)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,448 EUR +0,77% (27.05.2019, 12:23)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,18 USD -0,69% (24.05.2019)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (27.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Bei der Hauptversammlung in der Vorwoche habe Deutsche Bank-Chef Christian Sewing einen schnellen Umbau des Instituts samt "harter Einschnitte" in Aussicht gestellt. Die anwesenden Aktionäre hätten Vorstand und Aufsichtsrat im Gegenzug entlastet - wenn auch mit teils miserablen Ergebnissen. Nun müssten den Worten auch Taten folgen.Nach dem deutlichen Warnschuss in der Vorwoche würden die Aktionäre den Druck auf das Top-Management der Deutschen Bank hochhalten. "Ich würde lieber Taten statt nur Worte bei der Deutschen Bank sehen", habe etwa ein großer Investor im heutigen "Handelsblatt" gesagt. Denn: "Was versprochen und was umgesetzt wird, sind bei der Deutschen Bank oft zwei verschiedene Welten."Zudem sei der Vorstandschef in seinen Ausführungen für den Geschmack einiger Anteilseigner ohnehin zu vage geblieben. "Wir sind zu harten Einschnitten bereit", so Sewing am Donnerstag - und habe dabei auch die umstrittene Investmentbank mit eingeschlossen. Diese solle nur noch solche Geschäfte machen, die mindestens entweder ausreichend profitabel seien oder als Dienstleistung für andere Geschäftsbereiche wichtig seien."Sewing weiß, dass er liefern muss. Sonst ist er weg", zitiere das "Handelsblatt" aus Finanzkreisen. Aufsichtsratschef Paul Achleitner habe ihm für den Umbau den Rücken gestärkt. Mit konkreten Ankündigungen habe sich das Top-Management seitdem aber zurückgehalten.Nikolas Kessler von "Der Aktionär" rät aber dennoch vom Kauf der Deutsche Bank-Aktie ab. (Analyse vom 27.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link