Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,136 EUR -3,19% (05.03.2020, 11:46)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,128 EUR -1,90% (05.03.2020, 11:32)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,20 USD +0,74% (04.03.2020, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Während die Aktionäre in den letzten Jahren aufgrund der Dividendenkürzungen in die Röhre hätten blicken müsseen, hätten die Mitarbeiter der Deutschen Bank trotz Milliardenverlusten Bonuszahlungen kassiert. Doch der Schein trüge: Die Boni würden seit Jahren sinken. Auch für 2019 solle erneut weniger gezahlt werden. Endgültige Zahlen gebe es am 20. März. Die Deutsche Bank-Aktie schmiere derweil weiter ab.Egal wie viel Boni die Mitarbeiter der Deutschen Bank am Ende für 2019 bekämen: Für die meisten Menschen dürfte es zu viel sein. Bei einem hohen Milliardenverlust lasse sich das auch schwer verkaufen. Ob die Begründung mit den Talenten, die bei einer Boni-Streichung die Bank verlassen würden ziehe, müsse jeder für sich entscheiden.Die vorsichtige Erholung des Gesamtmarktes gehe an der Aktie der Deutschen Bank komplett vorbei. Zu groß sei die Angst vor den wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus in Deutschland und Europa. Egal wie es komme, die Deutsche Bank befinde sich ohnehin in einer fragilen Lage und könne den Konzernumbau nur mit einer Kapitalerhöhung meistern, wenn es zu keiner Rezession komme.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: