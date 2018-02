Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (20.02.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie profitiert von einer zunehmenden Zinsfantasie - AktienanalyseDie Aktie der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) konnte sich nach einer strengen Korrektur stabilisieren, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Börse schaue derzeit insbesondere auf die Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten. Denn eine deutlich anziehende US-Teuerungsrate könnte für relativ schnell steigende Zinsen sprechen. Im Januar habe die US-Inflationsrate bei 2,1 Prozent und somit über den Erwartungen gelegen - Volkswirte hätten im Schnitt nur mit 1,9 Prozent gerechnet. Während der Gesamtmarkt von Zinsängsten geplagt werde, könnten Aktien von Banken zumindest kurzfristig von einer Zinsfantasie profitieren. Denn steigende Zinsen seien gut für das Brot- und Buttergeschäft mit Krediten. Die Deutsche Bank sei jedoch relativ stark im Investmentbanking tätig. Doch auch in diesem Bereich könnte eine durch Zinsängste höhere Volatilität das Geschäft ankurbeln.Bei 12,37 Euro habe der DAX-Titel im Zuge der jüngsten Korrektur das aktuelle Jahrestief markiert. Zusammen mit den Hochpunkten von September 2016 konnte der Kurs aus charttechnischer Sicht in diesem Bereich nun eine horizontale Unterstützung herausbilden, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 20.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link