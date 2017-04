NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

16,70 USD -2,68% (03.04.2017, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (04.04.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie könnte Halt finden - ChartanalyseMittels einer Kapitalerhöhung konnte die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) ihre Eigenkapital-Ausstattung um etwa 8 Mrd. Euro stärken, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung."Eine entscheidende Voraussetzung für den Erfolg unserer Strategie und für neues Wachstum ist eine starke Kapitalausstattung", so Vorstandschef John Cryan. Eine Kapitalerhöhung um 8 Mrd. Euro sei beileibe kein Pappenstil, durch die Ausgabe neuer Aktien sei die am Markt befindliche Aktienanzahl deutlich erhöht worden. Was den Gewinn je Aktie stark verwässere und letzten Endes einen deutlichen Kurs-Rücksetzer verursacht habe.Die Aktie der Deutschen Bank könnte nun aber charttechnischen Halt finden. Denn das aktuelle Jahrestief diene bei 15,11 Euro als erste Unterstützungsmarke. Die 200-Tage-Linie könnte ebenfalls unterstützend wirken. Der vielbeachtete gleitende Durchschnitt verlaufe gegenwärtig bei 14,93 Euro. Das Kurstief von vergangenem Dezember bietet bei 14,42 Euro eine weitere wichtige Unterstützungsmarke, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 04.04.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:15,324 EUR -2,39% (04.04.2017, 11:54)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:15,20 EUR -2,91% (04.04.2017, 12:09)