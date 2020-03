Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (10.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Gestern habe die Deutsche Bank so viel wie selten zuvor verloren. Die Aktie sei mit einem Minus von mehr als zehn Prozent aus dem Handel gegangen. Seit dem Jahreshoch vom Februar habe die Aktie in der Spitze 45 Prozent eingebüßt. Nun gebe es die ersten Meldungen, dass ein Mitarbeiter in der Frankfurter Zentrale am Coronavirus erkrankt sei.Was das konkret für Konsequenzen für das Unternehmen habe, sei nicht bekannt. Wahrscheinlich müssten weitere Mitarbeiter in Quarantäne. Klar sei aber auch, dass das nicht der letzte Fall bleiben werde. Bei der Deutschen Bank genauso wenig wie bei Konkurrenten oder Unternehmen aus anderen Branchen.Nach dem brutalen Absturz gestern, befinde sich die Aktie vorbörslich deutlich auf Erholungskurs. Das Papier lege fast fünf Prozent auf mehr als sechs Euro zu. Damit habe sich der Kurs etwas vom gestrigen Allzeittief bei 5,61 Euro entfernt. Nun gelte es für die Aktie sich nachhaltig über der psychologisch wichtigen Marke bei sechs Euro festzusetzen, um sich einer noch stärkeren Verkaufswelle zu entziehen.Fabian Strebin von "Der Aktionär" empfiehlt Anlegern die Aktie der Deutschen Bank zu meiden. (Analyse vom 10.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: