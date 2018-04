XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,576 EUR +1,26% (11.04.2018, 12:12)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,558 EUR +1,14% (11.04.2018, 12:26)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

14,08 USD +0,50% (10.04.2018, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (11.04.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Bankensektor die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) zu halten.Im Rahmen der Vorlage des Geschäftsberichts für das Jahr 2017 am 16. März 2018 habe die Deutsche Bank den am 2. Februar bekannt gegebenen vorläufigen Nachsteuerverlust von EUR 497 Mio. auf einen testierten Jahresverlust nach Steuern von EUR 735 Mio. korrigiert. Neben geringfügigen Veränderungen bei Vergütungsaufwendungen und Pensionsverbindlichkeiten sei insbesondere eine Anpassung der latenten Steueransprüche in Großbritannien für die Differenz verantwortlich gewesen. Insgesamt hätten die Korrekturen jedoch keinen wesentlichen Einfluss auf das operative Ergebnis der Deutschen Bank. Grundsätzlich für den Nachsteuerverlust verantwortlich sei der negative Sondereffekt aus der Steuerreform in den USA mit einer einmaligen, nicht zahlungswirksamen Belastung von EUR 1,4 Mrd. im 4. Quartal 2017 gewesen.Trotz des schwachen Ertragsumfelds, des hohen Wettbewerbsdrucks und der enormen Kosten für die Digitalisierung bestätige Seufert angesichts einer guten Konjunkturentwicklung, der sich langsam abzeichnenden Zinswende sowie der Hoffnung auf ein Ende der weiteren Verschärfung der Regulatorik seine Einschätzung "neutral" für den Bankensektor.Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Deutsche Bank-Aktie mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde bei EUR 12,50 gesehen. (Analyse vom 11.04.2018)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: