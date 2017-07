Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

16,375 EUR -0,15% (26.07.2017, 11:50)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

16,376 EUR -0,10% (26.07.2017, 12:11)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

19,04 USD +1,98% (26.07.2017, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (26.07.2017/ac/a/d)





Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie: Transparenzoffensive des Großaktionärs gibt Rätsel auf - AktiennewsDie chinesische HNA Group hat sich nach wachsendem Druck bereiterklärt, ihre Eigentümerstruktur genauer offenzulegen, so die Experten von "FONDS professionell".Doch der Versuch, Klarheit zu schaffen, werfe mehr Fragen auf als er beantwortet.Das chinesische Konglomerat HNA Group habe genauere Angaben zu seiner Eigentümerstruktur gemacht - mit verblüffenden Ergebnissen: Die Eigentümer des Deutsche-Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB)-Großaktionärs seien einem Bericht der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zufolge andere als bisher behauptet - was zugleich neue Fragen aufwerfe.Demnach gehöre HNA zu 29,5 Prozent einer unbekannten gemeinnützigen Stiftung, die erst im vergangenen Jahr gegründet worden sei - in New York. Weitere 22,75 Prozent halte den Angaben zufolge eine zweite Stiftung auf Hainan, wodurch beide zusammen die Mehrheit an dem übernahmefreudigen Unternehmen kontrollieren würden. Chen Feng und Wang Jian, die beiden Gründer von HNA, würden jeweils knapp 15 Prozent der Anteile besitzen. Der Rest liege bei weiteren Gründern, führenden Managern sowie der Fluglinie Hainan Airlines, aus der HNA ursprünglich hervorgegangen sei.Phantom soll Anteile übertragen habenZu Wochenbeginn habe HNA nun in einer in Finanzkreisen Aufmerksamkeit erregenden Mitteilung einen Befreiungsschlag versucht. Zum einen habe Vorstandschef Adam Tan erklärt, man habe weder mit Banken noch mit Regulatoren ernsthafte Schwierigkeiten. Zum anderen habe das Konglomerat seine Eigentümerstruktur erläutert.Bisher habe es von HNA stets geheißen, dass der knapp 30-prozentige Anteil, der nun bei der ominösen Stiftung in den USA liegen solle, dem chinesischen Geschäftsmann Guan Jun gehört. Dieser sei allerdings in China völlig unbekannt. HNA habe seine Identität nie gelüftet. Nun erkläre der Konzern, Guan habe jüngst seine Anteile an die Stiftung übertragen.Doch es gebe noch mehr Merkwürdigkeiten: Nach Informationen der "Börsenzeitung" sorge in den USA der geplante Erwerb der Hedgefonds-Firma Skybridge durch HNA für Unmut bei Boebachtern, weil deren Gründer und Verkäufer Anthony Scaramucci nach dem Abgang des glücklosen Öffentlichkeitsarbeiters Sean Spicer gerade zum neuen Sprecher des Weißen Hauses berufen worden sei.