Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,278 EUR -0,56% (27.03.2018, 20:53)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,96 USD -0,78% (27.03.2018, 20:39)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (27.03.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Bernegg, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Er sollte eigentlich den großen Umbruch einleiten, doch Konzernchef John Cryan sei unter den Investoren über die Jahre mehr und mehr unter Druck geraten. "The Times" berichte nun über einen möglichen Führungswechsel beim Frankfurter Finanzkonzern.Die Talfahrt der Deutsche Bank-Aktie setze sich fort. Der jüngste Verkaufsdruck sei letzte Woche durch CFO James von Moltke ausgelöst worden, der schlechte Zahlen im Kapitalmarktgeschäft prognostiziert habe. Von einem Einstieg werde deshalb abgeraten, so Marco Bernegg, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:11,314 EUR +1,14% (27.03.2018, 17:35)