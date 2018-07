Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,563 EUR +1,97% (05.07.2018, 10:17)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,70 USD +0,56% (03.07.2018, 19:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", rät bei der Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse zur Vorsicht.Laut Medienberichten sei es möglich, dass die Deutsche Bank-Aktie selbst aus dem EURO STOXX 50 rausfliege. Der Aktienprofi verweise darauf, dass es bei der Deutschen Bank nur noch schlechte Nachrichten gebe: Es handle sich um Strafzahlungen, darum, dass die Geschäfte schlecht laufen würden oder dass irgendwelche Manager ausgeschieden seien. Insgesamt sehe es ganz mies aus. so der Börsenexperte.Martin Weiss würde bei der Deutsche Bank-Aktie vorsichtig sein, so der stellvertretende Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 05.07.2018)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:9,566 EUR +2,55% (05.07.2018, 10:01)