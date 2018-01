Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (24.01.2018/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Chartanalyse der BNP Paribas:Zum Jahreswechsel kamen die Kurse der Deutsche-Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter Druck, wie aus der Veröffentlichung "daily Aktien" der BNP Paribas hervorgeht.Habe man am 18. Dezember noch ein neues Hoch bei 17,12 EUR markiert, hätten Gewinnmitnahmen eine deutliche Korrektur nach sich gezogen. Im Rahmen dieser seien die Kurse bis auf den Unterstützungsbereich bei 15 EUR zurückgefallen, wo sich die Aktie jedoch habe stabilisieren können. Zunächst hätten sich die Käufer nur langsam zu Wort gemeldet, hätten in dieser Woche aber deutlich mehr Druck gemacht.AusblickAuf dem relativ starken Unterstützungsbereich um 15 EUR sei den Käufern in der Deutsche-Bank-Aktie in dieser Woche ein kurzfristiges Kaufsignal gelungen. Mit dem Ausbruch über 15,55 bis 15,80 EUR sei sowohl ein kleiner Doppelboden vollendet als auch die deckelnde Abwärtstrendlinie überwunden worden. Im Idealfall sei damit die Korrektur der letzten Wochen beendet und die Aktie könne weiter in Richtung 16,50 und 17,00 EUR durchstarten. An den dortigen Widerständen wäre mit leichten Rücksetzern zu rechnen. Auf der anderen Seite sollten die Kurse natürlich nicht mehr unter den Unterstützungsbereich um 15 EUR zurückfallen. (Analyse vom 24.01.2018)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:15,878 EUR +0,60% (23.01.2018, 17:35)