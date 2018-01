NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

19,03 USD -0,37% (29.12.2017, 22:02e)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.01.2018/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.2018 bleibe beim deutschen Branchnprimus viel zu tun. Im ersten Halbjahr stehe der Börsengang der Fondstochter Deutsche Asset Management an. Außerdem beginne die Wiedereingliederung der Postbank in die Konzernmutter. Am Ende solle mit 20 Mio. Kunden der Platzhirsch im deutschen Privatkundengeschäft entstehen. Für die Deutsche Bank-Aktie gebe es also einige Katalysatoren, die für höhere Kurse sprechen würden.Die fundamentale Bewertung sei mit einem KGV von 11 günstig. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis belaufe sich auf 0,5. "Der Aktionär" rate zum Kauf und habe ein Kursziel von 20 Euro ausgegeben. Der Stopp verbleibe bei 14,50 Euro, so Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.01.2018)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:15,984 EUR +0,69% (02.01.2018, 13:26)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:16,002 EUR +0,97% (02.01.2018, 13:45)