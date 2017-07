NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (30.07.2017/ac/a/d)

New York (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Kian Abouhossein von J.P. Morgan:Kian Abouhossein, Analyst von J.P. Morgan, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q2-Zahlen das Kursziel für die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) von 18 auf 17 Euro.Nach der enttäuschenden Ertragsentwicklung des Frankfurter Finanzistituts habe er seine Gewinnprognosen für die Jahre 2017 bis 2019 nach unten revidiert, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie.Kian Abouhossein, Analyst von J.P. Morgan, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das neutrale Votum für die Deutsche Bank-Aktie bestätigt und das Kursziel von 18 auf 17 Euro reduziert. (Analyse vom 28.07.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:15,41 EUR -0,74% (28.07.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:15,484 EUR +0,38% (28.07.2017, 22:25)