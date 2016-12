XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (22.12.2016/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur vom "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", rät konservativen Anlegern die Finger von der Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) weg zu lassen.Bisher lasse die Einigung der Bank mit den USA im Hypothekenstreit weiter auf sich warten. Stattdessen würden fast täglich neue Verfehlungen aus der Vergangenheit auftauchen: Jüngstes Beispiel sei ein Fall in den Niederlanden.Die Wohnungsbaugesellschaft Vestia aus den Niederlanden habe gestern in London Klage gegen die Deutsche Bank eingereicht, so die "Börsen-Zeitung". Hintergrund seien mal wieder umstrittene Derivate-Geschäfte. Vestia beziffere den Schaden auf 800 Mio. Euro.Selbst wenn der Deutsche-Bank-CEO, John Cryan, zu einer Einigung mit den USA gelange und die Strafe verkraftbar sein sollte: Weitere Milliardenstrafe würden folgen. In Russland gehe es jetzt um den Vorwurf der Geldwäsche. Man schätze die mögliche Strafe auf 1,5 Mird. Euro.Die Deutsche Bank-Aktie eignet sich daher nur für Trader, konservative Anleger lassen die Finger von dem Titel, so Fabian Strebin, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.12.2016)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: