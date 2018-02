Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,91 EUR +0,13% (14.02.2018, 09:22)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

15,90 USD -0,69% (13.02.2018, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (14.02.2018/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) charttechnisch unter die Lupe.Mit einem Kursabschlag von knapp 20% habe die Aktie der Deutschen Bank unter allen DAX-Titeln im bisherigen Jahresverlauf die "rote (Performance-)Laterne" inne. Damit hätten sich auch die charttechnischen Warnungen der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt bewahrheitet. Ein wichtiger Mosaikstein stelle dabei der Rutsch unter das Jahrestief von 2017 (13,11 EUR) dar, wodurch die Kursentwicklung der letzten 14 Monate übergeordnet als größer angelegte Toppbildung interpretiert werden müsse. Das Abschlagspotenzial aus dem oberen Umkehrmuster lasse sich auf knapp 5 EUR taxieren, so dass perspektivisch sogar ein Ausloten des historischen Tiefstandes vom September 2016 bei 8,83 EUR nicht ausgeschlossen werden könne.Nachdruck würden dem skizzierten Negativszenario die hohen Umsätze verleihen, mit denen die Toppbildung vollzogen worden sei. Eine der Basisanforderungen der Technischen Analyse "volume goes with the trend" sei also lehrbuchmäßig erfüllt. In der Summe würden sich die Bullen aktuell eindeutig in der Defensive befinden, was sich erst bei einer schnellen Rückeroberung des o. g. 2017er-Tiefs ändern würde, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 14.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:12,984 EUR +1,28% (14.02.2018, 09:06)