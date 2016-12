Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (23.12.2016/ac/a/d)

Paris (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von BNP Paribas:Die Experten von BNP Paribas nehmen in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly" die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Bank habe ein schwieriges Jahr hinter sich. Erst sei der Titel auf das niedrigste Niveau seit mehr als zehn Jahren, habe sich danach aber rasant erholt und sei im vergangenen Quartal mit einem Plus von rund 55 Prozent die beste Aktie im DAX gewesen. Auf Jahressicht habe der Titel allerdings immer noch ein Minus von rund 20 Prozent zu verzeichnen.Der Aufschwung sei mit der Zinswende gekommen, die am Ende des Sommers 2016 begonnen habe. Damit würden sich die Perspektiven verbessern, denn die Zinsmarge erhole sich, was wiederum die Aussichten für den Zinsüberschuss der Deutschen Bank aufhelle. Nachdem die Zinsen für zehnjährige Bundesanleihen Ende September mit minus 0,15 Prozent noch in der Nähe des Rekordtiefs gelegen hätten, würden sie aktuell bei 0,26 Prozent notieren.Außerdem profitiere die Deutsche Bank vom regen Anleihehandel, der nach dem Zinsanstieg deutlich zugenommen habe. Allein in den USA sei das Volumen im November um etwa 17 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Auch die Rally am Aktienmarkt stütze die Geschäftsaussichten der Bank. Das bessere Kapitalmarktumfeld komme der Deutschen Bank zugute, da das Institut immer noch stark vom Investmentbanking abhängig sei, so die Experten von BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". (Analyse vom 23.12.2016)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:18,23 EUR +2,70% (23.12.2016, 12:09)