Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

17,598 EUR +1,00% (08.03.2017, 13:12)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

USD 18,47 -0,75% (07.03.2017, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (08.03.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie: Alt-Aktionäre haben Grund zur Sorge - Deutsche Bank-Aktie verkaufen! AktienanalyseFabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Nach Erachten des Börsenexperten sei die Kapitalerhöhung langfristig auf jeden Fall gut für die Deutsche Bank AG, weil es in der Vergangenheit oft Diskussionen gegeben habe, dass die Kapitaldecke zu dünn wäre. Für die Aktionäre sei eine Kapitalerhöhung aber - vor allem kurzfristig - keine schöne Sache, weil der Kurs der Deutsche Bank-Aktie verwässert werde.Die Deutsche Bank-Aktie habe sich seit dem Tief vom September bei knapp unter 10 Euro fast an die 20-Euro-Marke herangetastet und in diesem Moment sei die Kapitalerhöhung bekannt gegeben worden, denn bei einem höheren Kurs könne mehr Kapital mit weniger Aktien hereingeholt werden. Alt-Aktionäre würden jetzt ein Bezugsrecht bekommen, d. h. sie könnten die neue Aktie im Verhältnis 2 zu 1 erhalten. Die Deutsche Bank möchte die neuen Aktien für 11,65 Euro ausgeben. Vom aktuellen Aktienkurs sei das ein deutlicher Abschlag.Anleger sollten die Deutsche Bank-Aktie verkaufen, so Fabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.03.2017)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:17,565 EUR +1,44% (08.03.2017, 12:58)