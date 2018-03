Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (26.03.2018/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Rückläufige Marktanteile im Investmentbanking würden das Management der Deutschen Bank unter Druck setzen. Vielleicht mache es auch deshalb stümperhafte Fehler. Möglicherweise habe Finanzvorstand von Moltke nur die Erwartungen für das erste Quartal etwas einfangen wollen, indem er auf einer Investmentkonferenz auf Sonderbelastungen aus der Euroaufwertung in Höhe von 300 Mio. Euro und aus gestiegenen Refinanzierungskosten in Höhe von 150 Mio. Euro verwiesen habe. Am Markt sei das jedenfalls als verkappte Gewinnwarnung interpretiert worden, die die Aktie stark belastet habe. Der Börsengang der Tochter DWS sei da in den Hintergrund gerückt.Unsere Turnaround-Spekulation in der Deutsche Bank-Aktie ist bisher nicht aufgegangen, wir geben dem günstig bewerteten Titel aber noch eine letzte Chance, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 11 vom 24.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:11,262 EUR -0,49% (26.03.2018, 15:31)