Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (04.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der Abwärtstrend bei Bankaktien halte an. Neben den geschäftlichen Verflechtungen kämen nun immer mehr Beteiligungen und Töchter der Institute in den Fokus. Erste Geldhäuser würden über Verkäufe nachdenken. Auch die Aktien der Deutschen Bank würden heute wieder kräftig abgeben. Dabei spiele allerdings noch ein anderes Thema eine Rolle, das aktuell noch unter dem Radar fliege.Würden russische Schuldner ihre Ausstände noch bezahlen können und wollen? Sei ein Rückzug aus Russland aus Reputationsgründen angebracht? Und mit welchen Kosten wäre das verbunden? Diese und weitere Fragen stünden bei europäischen Banken aktuell im Fokus der Überlegungen. Erste Institute wie die stark in Russland und Osteuropa engagierte Raiffeisenbank International sollten bereits über einen Rückzug nachdenken. Ähnliche Überlegungen solle es bei der UniCredit geben.Bei der Deutschen Bank rücke heute jedoch ein anderer Aspekt der Russland-Aktivitäten in den Mittelpunkt. Denn der Konzern beschäftige nach eigenen Angaben 1.500 Mitarbeiter in einem IT-Center. Bisher gebe es auch in Deutschland noch keine Hinweise auf großflächige Cyberattacken aus Russland. Allerdings sei das eine der größten Befürchtungen vieler Experten.In Sankt Petersburg und Moskau würden 1.500 IT-Experten der Deutschen Bank Software für das globale Handelssystem und das Hauptsystem Corporate Banking entwickeln und warten. Das berichte die "Financial Times". Je nach Entwicklung der politischen Lage könnte der Konzerne diese Mitarbeiter verlieren. Die Deutsche Bank selbst habe versichert, dass man seit der Eskalation der Ukraine-Krise Stresstests und Notfallübungen durchführe, um den Verlust der Einheit zu simulieren.Der Markt reagiere auf die negativen Nachrichten bei der Deutschen Bank mit einem weiteren scharfen Abverkauf. Im heuten Handel sei die Aktie unter die Marke von 10-Euro abgetaucht und habe auch das 52-Wochen-Tief bei 9,70 Euro unterschritten.Bankaktien würden aktuell am stärksten unter den wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine leiden. Besonders die hohe Unsicherheit und Cyberrisken würden zu immer tieferen Kursen führen.Anleger lassen die Finger von dem Papier, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.03.2022)