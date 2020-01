Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,30 EUR +5,54% (02.01.2020, 12:58)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,282 EUR +5,11% (02.01.2020, 13:13)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,78 USD +1,04% (01.01.2019)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Im Jahr 2019 hätten Deutsche Bank und Commerzbank dem Gesamtmarkt meist klar hinterhergehinkt, in der zweiten Jahreshälfte seien die Aktien beider Institute sogar auf neue Tiefststände gefallen. Das neue Jahr starte dagegen verheißungsvoll.Am ersten Handelstag des Jahres 2020 könnten die Aktien der beiden Großbanken kräftig zulegen: Für die Deutsche Bank gehe es um rund fünf Prozent aufwärts, bei der Commerzbank seien es sogar fast sieben Prozent. Damit würden sie sich besser schlagen als der Gesamtmarkt sowie der Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks, der mit einem Plus von fast zwei Prozent auf den höchsten Stand seit Mai 2019 klettere.Impulse dafür kämen am Donnerstag vor allem aus China, wo die Zentralbank die Reserveanforderungen für Banken gelockert und Maßnahmen zur Senkung der Finanzierungskosten für Unternehmen in Aussicht gestellt habe. Bessere Einkaufsmanager-Indices aus China würden darüber hinaus Zuversicht für eine positive Konjunkturentwicklung wecken. Davon würden vor allem konjunktursensible Werte wie die Banken profitieren.Händler würden zudem auf eine höhere Risikoneigung am Markt verwiesen, die vor allem die Nachzügler aus dem Vorjahr antreibe. Die Commerzbank-Aktie habe im Gesamtjahr 2019 rund 4,6 Prozent verloren, die Aktie der Deutschen Bank rund 0,7 Prozent.Während Trader auf eine Fortsetzung der kurzfristigen Gegenbewegung spekulieren können, sollten längerfristig orientierte Anleger die Aktien der deutschen Großbanken weiterhin meiden, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.01.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link