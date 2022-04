Delivery Hero (ISIN DE000A2E4K43/ WKN A2E4K4) habe erste Zahlen zur Geschäftsentwicklung für die Monate Januar und Februar bekannt gegeben. Demnach seien der Bruttowarenwert (GMV) und der Gesamtumsatz der Segmente um 30% bzw. 53% ggü. dem Vorjahr gestiegen. Für das GJ 2022 bestätige die Firma die Prognose einer bereinigten EBITDA/GMV-Marge von -1,0 bis -1,2%. 2023 gehe der Essenslieferant von einem positiven bereinigten EBITDA für den gesamten Konzern aus.



Zudem habe Delivery Hero bekannt gegeben, sich Kreditlinien von 825 Mio. USD und von 300 Mio. EUR mit einer Laufzeit von je 5,25 Jahren gesichert zu haben. Geplant sei außerdem noch die Unterzeichnung eines revolvierenden Konsortialkredits von 375 Mio. EUR mit einer Laufzeit von drei Jahren. Die Erlöse aus den Kreditlinien sollten die Liquidität des Unternehmens stärken.



Die anhaltenden Spannungen zwischen Russland und dem Westen und verschlechterte Sentix-Konjunkturerwartungen hätten den Euro zum Wochenauftakt belastet.



Die Ölpreise hätten, getrieben durch die Ankündigungen neuer Sanktionen gegen Russland, im Handelsverlauf angezogen. (05.04.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt folgte zunächst einem uneinheitlichen Trend, am Ende waren jedoch alle Indices im grünen Bereich, so die Analysten der Nord LB.Im Zentrum der Aufmerksamkeit hätten die Diskussionen um Kriegsverbrechen sowie mögliche neue Sanktionen gestanden. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,50%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +1,13% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +1,21% gestiegen.