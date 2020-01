Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Aktienindices verzeichnen einen starken Anstieg der Notierungen seit Jahresanfang, so die Analysten der DekaBank.Ordne man den Hauptsitz der Unternehmen aus DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900), MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) und SDAX (ISIN DE0009653386/ WKN 965338) den einzelnen Bundesländern zu, so würden sich zwischen den Bundesländern enorme Unterschiede in der Wertentwicklung ergeben. Ausreißer mit nur einem oder zwei börsennotierten Unternehmen aus dem Bundesland wie Bremen oder Thüringen würden in der Betrachtung des Gesamtertrags die Rangliste dominieren.Aber auch in Bundesländern mit einer größeren Anzahl von Unternehmen und einer höheren Marktkapitalisierung der dem Bundesland zugeordneten Firmen sei die Dominanz einzelner Unternehmen oft sehr deutlich. (02.01.2020/ac/a/m)