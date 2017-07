Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

München (www.aktiencheck.de) - Schon seit Monaten bewegt sich DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) stabil auf einem Stand von deutlich über 12.000 Punkten, berichten die Analysten der DAB Bank.



Für 30 Prozent der unabhängigen Vermögensverwalter, welche die DAB BNP Paribas monatlich befrage, hätten deutsche Aktien in den kommenden Wochen sogar noch weiteres Potenzial nach oben. 20 Prozent würden dagegen für Juli sinkende Kurse erwarten, 50 Prozent würden von einer stabilen, gleich bleibenden Entwicklung ausgehen. 80 Prozent der Finanzprofis würden deutsche Aktien derzeit für fair bewertet, 20 Prozent für über- und niemand für unterbewertet halten. Aufgrund dieser Einschätzung drehe der Indexwert des Profi-Börsentrends erstmals seit einigen Monaten in den negativen Bereich, von +9,8 Punkten auf -5,6 Punkte.



Aufgrund der teilweise hohen Aktienbewertungen sei eine sorgfältige Auswahl der Werte das Gebot der Stunde, so Peter Didczys von der Didczys Invest GmbH Vermögensverwaltung: "Wer in diesen Tagen auslaufende Anleihenbestände hat, steht vor dem Problem der ertragreichen Neuanlage. Die wachsende Zahl an Banken, die Kontobestände mit Gebühren belegen, erschwert das Ganze zusätzlich. Die in den letzten Jahren teils recht deutlich gestiegenen Aktienmärkte stellen die Investoren vor die Herausforderung der Selektion. Meiner Meinung nach befinden wir uns hierbei in einem klassischen Stockpicker-Markt, der sich durch eine auseinander gehende Bewertungsschere auszeichnet. Große S&P Werte mit einem KGV von bis zu 100 stehen Mittelständlern mit einem KGV von 17 gegenüber. Ich setze daher nicht auf den Index sondern suche gezielt nach einzelnen Themen, die den nächsten Jahren eine größere Rolle spielen könnten. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Thema Sicherheit." (03.07.2017/ac/a/m)