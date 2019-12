In allen sieben Gewerbegruppen des zulassungspflichtigen Handwerks wurden im 3. Quartal 2019 höhere Umsätze als im 3. Quartal 2018 erwirtschaftet. Die größten Umsatzsteigerungen erzielte das Kraftfahrzeuggewerbe (+7,7%). In den Handwerken für den gewerblichen Bedarf stiegen die Umsätze am geringsten (+1,8%).



In fünf der sieben Gewerbegruppen waren Ende September 2019 mehr Personen beschäftigt als Ende September 2018. Im Gesundheitsgewerbe nahm die Beschäftigung mit +0,8% am stärksten zu. Demgegenüber nahm die Zahl der Beschäftigten in den Handwerken für den privaten Bedarf (-2,6%) und im Lebensmittelgewerbe (-2,0%) ab.



Detaillierte Zahlen können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/12/PD19_467_53211.html;jsessionid=CC57CFE186E96C5E5FDE648ADA2992D0.internet731 (09.12.2019/ac/a/m)







