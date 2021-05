XETRA-Aktienkurs Dermapharm-Aktie:

Kurzprofil Dermapharm Holding SE:



Dermapharm (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) ist ein wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft umfasst die hausinterne Entwicklung und Produktion sowie den Vertrieb der Markenprodukte durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst. Neben dem Hauptstandort in Brehna bei Leipzig betreibt Dermapharm weitere Produktions-, Entwicklungs- und Vertriebsstandorte innerhalb Europas, hier vorranging in Deutschland, sowie den USA.



Dermapharm vertreibt im Segment "Markenarzneimittel und andere Gesundheitsprodukte" mehr als 1.300 Arzneimittelzulassungen mit über 380 pharmazeutischen Wirkstoffen. Das Sortiment von Arzneimitteln, Medizinprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln ist auf ausgewählte Therapiegebiete spezialisiert, in denen Dermapharm vor allem in Deutschland eine führende Marktposition besetzt.



Im Segment "Pflanzliche Extrakte" verfügt Dermapharm mit der spanischen Euromed S.A über einen global führenden Hersteller von Pflanzenextrakten und pflanzlichen Wirkstoffen für die Pharma-, Nutrazeutika-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie.



Das Geschäftsmodell von Dermapharm umfasst überdies ein Segment "Parallelimportgeschäft", das unter der Marke "axicorp" betrieben wird. Ausgehend vom Umsatz gehörte Dermapharm in 2020 zu den fünf umsatzstärksten Parallelimporteuren in Deutschland.



Mit einer konsequenten F&E-Strategie sowie zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen und zunehmender Internationalisierung hat der Konzern in den vergangenen 30 Jahren seine Geschäftsaktivitäten kontinuierlich optimiert und neben organischem Wachstum auch für externe Wachstumsimpulse gesorgt. Diesen profitablen Wachstumskurs beabsichtigt Dermapharm auch in Zukunft stringent fortzuführen. (18.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dermapharm-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Arzneimittelunternehmens Dermapharm Holding SE (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) unter die Lupe.Die Dermapharm Holding habe die Zahlen zum ersten Quartal 2021 vorgelegt. Demnach sei die im SDAX beheimatete Gesellschaft sowohl beim Umsatz als auch bereinigten EBITDA zweistellig gewachsen. Die starke Prognose für das angebrochene Geschäftsjahr, welches das Management rund um CEO Dr. Hans-Georg Feldmeier Mitte April kommuniziert habe, stehe.In den ersten drei Monaten des Jahres 2021 sei der Konzernumsatz um 10,2 Prozent auf 212,2 Millionen Euro geklettert. Der wesentliche Treiber hierbei sei das Segment mit Markenarzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten gewesen. Das bereinigte EBITDA sei sogar überproportional um 28,9 Prozent auf 63,7 Millionen Euro gestiegen.Dermapharm verzeichne eine "anhaltend hohe Nachfrage nach Präparaten zur Immunstärkung" - dazu würden unter anderem Vitamin-Präparate zählen. Aber auch die Produktion des Corona-Impfstoffes von BioNTech habe einen positiven Einfluss auf die Geschäftsentwicklung. Die Produktion nehme weiter Fahrt auf. Im Mai habe die Fertigungsstätte in Reinbek den Betrieb aufgenommen.Das SDAX-Unternehmen bekräftige die Prognose für das Geschäftsjahr 2021. Beim Umsatz peile Dermapharm ein organisches Wachstum von 24 bis 26 Prozent an. Das bereinigte EBITDA solle sogar zwischen 45 und 50 Prozent zulegen.