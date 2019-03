Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Dermapharm Holding SE:



Dermapharm (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) ist ein führender Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln für ausgewählte Märkte in Deutschland. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München und ihren Hauptproduktionsstandort in Brehna bei Leipzig. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft umfasst die hausinterne Entwicklung, eigene Produktion sowie den Vertrieb von Arzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten für ausgewählte Märkte durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst. Dermapharm verfügt über rund 950 Arzneimittelzulassungen für mehr als 250 Wirkstoffe, die als Arzneimittel bzw. Nahrungsergänzungsmittel oder Ergänzende Bilanzierte Diäten vertrieben werden. Dieses Sortiment macht das Unternehmen unverwechselbar.



Zu den Kernmärkten der Gesellschaft gehören derzeit neben Deutschland auch Österreich und die Schweiz. Die Gesellschaft plant, ihre internationale Präsenz weiter auszubauen. Das Geschäftsmodell von Dermapharm umfasst überdies ein Parallelimportgeschäft, das unter der Marke "axicorp" betrieben wird. Ausgehend vom Umsatz gehörte Dermapharm im ersten Halbjahr 2018 zu den fünf umsatzstärksten Parallelimporteuren in Deutschland.



Mit einer konsequenten Entwicklungsstrategie und zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen in den vergangenen 25 Jahren hat Dermapharm ihre Geschäftsaktivitäten kontinuierlich optimiert und neben organischem Wachstum für externe Wachstumsimpulse gesorgt. Diesen profitablen Wachstumskurs beabsichtigt Dermapharm auch in Zukunft fortzuführen. Dabei setzt das Unternehmen auf drei Wachstumstreiber: die hausinterne Entwicklung neuer Produkte, die Ausweitung der internationalen Präsenz sowie weitere Akquisitionen. Dazu zählt der Erwerb des Arzneimittelherstellers und -vermarkters Trommsdorff im Januar 2018, zu dessen Portfolio beispielsweise die bekannten Marken Keltican(R) forte und Tromcardin(R) complex gehören. (27.03.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dermapharm-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmaunternehmens Dermapharm Holding SE (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) unter die Lupe.Die Produkte von Dermapharm seien aus keiner Apotheke mehr wegzudenken. Mit Marken wie Acis, Hübner oder Mibe und dem großen Parallelimport-Geschäft namens Axicorp habe sich das Unternehmen auch über die deutschen Grenzen hinaus einen Namen gemacht. Insgesamt besitze das 1991 gegründete, familiengeführte Unternehmen 950 Arzneimittelzulassungen für mehr als 250 pharmazeutische Wirkstoffe - Dermapharm entwickle und produziere selbst. Für das zukünftige profitable Wachstum fasse die Firma neue Märkte ins Auge, halte Ausschau nach passenden Akquisitionen und wolle die Internationalisierung vorantreiben. Spannend: Vor Kurzem habe sich Dermapharm an einem niederländischen Cannabisproduzenten beteiligt.Die Deutschen hätten sich 20 Prozent der Anteile an FYTA gesichert, Angaben zum Kaufpreis hätten beide Unternehmen nicht gemacht. FYTA sei in der Lage, in einer Indoor-Produktionsanlage bis zu 25 Tonnen Medizinal-Cannabis zu produzieren. Aktuell habe FYTA die Erlaubnis von den niederländischen Behörden für etwa zwölf Tonnen, eine Erweiterung sei möglich. "Wir beschäftigen uns bereits seit vielen Jahren intensiv mit Naturprodukten. Nach unserer Einschätzung wird der Markt für medizinisches Cannabis weiter an Bedeutung gewinnen", so Karin Samusch, Vorstandsmitglied der Dermapharm Holding.Ebenfalls ein Bestandteil des Deals sei die Abtretung von 49,9 Prozent der Axicorp-Tochter Remedix GmbH. Diese wiederum diene in Zukunft als Plattform zwischen FYTA und Dermapharm –-denn die Gesellschaft besitze die Erlaubnis der Bundesopiumstelle, mit Betäubungsmitteln zu handeln. Dermapharm verschaffe sich damit einen Zugang zum zukunftsträchtigen Cannabismarkt. Dieser stecke zwar in Europa noch in den Kinderschuhen. Doch es gebe verstärkte Lockerungs- sowie Legalisierungstendenzen bei medizinischen Anwendungen, erst recht nach der Freigabe des Cannabiskonsums in Kanada im Oktober 2018.Aktien von Cannabisunternehmen hätten sich binnen kürzester Zeit vervielfacht. Gut möglich, dass die Dermapharm-Beteiligung an der niederländischen FYTA ein ähnliches Wertsteigerungspotenzial besitze. Klar sei: Dermapharm wolle den Megatrend Cannabis nicht verpassen. Welchen Preis das seit Februar 2018 gelistete Unternehmen für die 20 Prozent bezahle, darüber hülle sich Dermapharm in Schweigen. Doch das Risiko sei begrenzt.Die Jahreszahlen für 2018 werde Dermapharm Anfang April präsentieren. Per Ende Oktober habe die Holding ein Umsatzwachstum von 22,7 Prozent auf 429 Millionen Euro erzielt, das bereinigte EBITDA habe überproportional um satte 28,3 Prozent auf 106,4 Millionen Euro zugelegt. Getragen worden sei die positive Entwicklung durch die Übernahme der Wettbewerber Trommsdorff und Strathmann. Die Jahresziele - eine Umsatzsteigerung von 20 bis 25 Prozent und ein Zuwachs beim EBITDA von 22 bis 27 Prozent - sollte Dermapharm in jedem Fall erreicht haben. Wesentlich wichtiger im Rahmen der Zahlenvorlage Anfang April: der Ausblick auf das neue, laufende Geschäftsjahr und möglicherweise weitere interessante Details zur Beteiligung an FYTA.Seit dem Börsengang vor gut einem Jahr sei in Sachen Performance bei der Aktie wenig passiert, aktuell würden die Papiere nur knapp oberhalb des Ausgabepreises von 28,00 Euro notieren. Mit einem guten Ausblick und der Cannabisfantasie im Rücken könnte Dermapharm jedoch aus dem Dornröschenschlaf erwachen und in der Investorengunst steigen.Mutige Anleger mit Geduld legen sich eine Position ins Depot, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.03.2019)