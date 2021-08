Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach all dem Auf und Ab kamen die Ölmärkte in ruhigeres Fahrwasser, so die Analysten der Nord LB.Zudem sorge die Delta-Variante in vielen asiatischen Volkswirtschaften für einen besorgniserregenden Anstieg der Fallzahlen. Schaue man auf den Fortschritt der Impfkampagnen, sei sehr klar, dass von China abgesehen, Asien noch ganz am Anfang stehe. In Nordamerika habe sich das Tempo so sehr verlangsamt, dass bereits zumindest einige Beobachter davor warnen würden, dass der Impferfolg insgesamt in Frage stehen könnte. Ähnlich auch in Europa, wo die Politik verzweifelt nach Ansätzen suche, die verbleibenden Ungeimpften doch noch zu überzeugen. Alles in Allem könne man wohl davon ausgehen, dass es konjunkturell absehbar nicht mehr so schwungvoll vorangehen werde. Dem Ölpreis habe das bisher nicht nachhaltig schaden können. Die Öllager hätten sich weltweit geleert und würden zum Beispiel in Indien wieder unterhalb des Vor-Virus-Niveaus liegen.Erwähnenswert sei auch ein erneuter Zwischenfall in der Wasserstraße vor Oman. Dort habe es zwei Tote bei einem Angriff auf einen Tanker mit israelischen Hintergrund gegeben. Nicht nur die USA würden den Iran dafür verantwortlich machen, kein gutes Zeichen für die Verhandlungen im Atomstreit. Insgesamt lasse sich schwerlich sagen, dass der Preis nicht gut unterstützt sei. (02.08.2021/ac/a/m)