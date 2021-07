Den Haag (www.aktiencheck.de) - Die Delta-Variante dürfte sich in der EU und in anderen Teilen der Welt zum dominierenden Stamm entwickeln, so Marco Willner, Head of Investment Strategy bei NN Investment Partners.



Die gute Nachricht sei, dass die vorhandenen Impfstoffe größtenteils wirksam seien. Es finde also ein Wettlauf zwischen dieser Variante und den Impfungen statt. Das Basisszenario der Experten sei, dass die Neuinfektionen in Europa in den kommenden Wochen etwas zunehmen würden. Dies werde aber nicht zu neuen großen Lockdowns führen, die der Wirtschaft schaden würden. In diesem Szenario könnten negative Nachrichten über die Delta-Variante kurzfristig für etwas Volatilität sorgen, sollten aber die Märkte nicht aus der Bahn werfen. Nichtsdestotrotz würden die Experten die Situation genau beobachten und könnten nicht ausschließen, dass das Basisszenario in den kommenden Monaten angepasst werden müsse. (01.07.2021/ac/a/m)



