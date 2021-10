Tradegate-Aktienkurs Delta Air Lines-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delta Air Lines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Delta Air Lines Inc. (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8, Ticker-Symbol: OYC, NYSE-Symbol: DAL) unter die Lupe.Luftfahrt-Aktien würden an der Wall Street am Mittwoch auf breiter Front an Boden verlieren. Ein enttäuschender Ausblick von Delta Air Lines drücke auch die Papiere von American Airlines und United Airlines klar ins Minus. Auch die Lufthansa könnte die Gründe für die verhaltene Prognose zu spüren bekommen.Dabei seien die Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal von Delta durchaus gut gewesen. Mit einem Gewinn von 1,2 Milliarden Dollar sei der Konzern den zweiten Quartalsgewinn seit Ausbruch der Corona-Pandemie eingeflogen - und den ersten ohne politische Unterstützung. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe bei 30 Cent gelegen, Experten hätten lediglich mit 17 Cent gerechnet. Beim Umsatz habe der Konzern mit 9,15 Milliarden Dollar die erwarteten 8,4 Milliarden Dollar ebenfalls deutlich übertroffen.Allerdings werde für das Schlussquartal wieder ein leichter Verlust erwartet. Während sich der Umsatz weiter erholen und nur noch knapp unter dem Vor-Corona-Niveau von 11,4 Milliarden Dollar 2019 liegen solle, dürften deutlich höhere Benzinpreise auf die Profitabilität drücken. Delta erwarte einen durchschnittlichen Preis von 2,25 bis 2,40 Dollar pro Gallone - im dritten Quartal seien es lediglich 1,97 Dollar gewesen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Delta Air Lines-Aktie: