Transaktions-Bewertungen haben sich stabilisiert



Wurden im zurückliegenden Jahr mehrheitlich noch sinkende Niveaus bei den Bewertungen der Transaktionen erwartet, so sehen die Erwartungen aktuell und für die nahe Zukunft überwiegend stabil aus. Nur noch eine kleine Minderheit von 16 Prozent der Teilnehmer erwartet auf absehbare Zeit weiterhin sinkende Bewertungen für Distressed Assets.



Die relevantesten Erfolgsfaktoren für Distressed M&A-Transaktionen sehen die Studienteilnehmer vor allem in schlüssigen Turnaround-Konzepten sowie in der frühen Einbindung aller Stakeholder in geplante Fortführungs- und Turnaround-Konzepte. Ebenfalls als sehr erfolgversprechend eingeschätzt wird die Branchen-Expertise der Berater, um eine schnelle und breite Investorenansprache zu ermöglichen.



Viele Transaktionen scheitern an wenigen Gründen



Als Hauptgründe für das Scheitern von Transaktionen gaben die Befragten indes unzureichende Turnaround-Konzepte, unerwartete Risiken, Intransparenz und zu hohen Zeitdruck an. Gut ein Drittel der Teilnehmer begründet das Scheitern von Distressed M&A-Transaktionen mit zu hohen Kaufpreiserwartungen, vor allem bei Insolvenztransaktionen, in denen der Substanzwert eines Unternehmens seinen Ertragswert schnell überschreiten kann. Viele Investoren lehnen daher einen Erwerb aus einer Insolvenz heraus ab. Gleichzeitig können hohe Risiken, Intransparenz und zu viel Zeitdruck dazu führen, dass Käufer abspringen und gar nicht mehr über den Preis reden wollen.



"Unsere diesjährige Distressed M&A-Studie ist von einem Umfeld gestiegener Unsicherheit geprägt. Die befragten Experten aus Beratung, Finanzierung, Management, Restrukturierung und Insolvenz sehen derzeit erhebliche Risiken für die deutsche Wirtschaft", betont Andreas Moltrecht, CFA, Director bei Deloitte. "Wenngleich die Meinungen der unterschiedlichen Teilnehmergruppen unserer Umfrage auseinander gehen, so ist man sich beim Hauptrisikofaktor einig: Inflation. Vor diesem Hintergrund ist es auch nicht verwunderlich, dass 75 Prozent der Teilnehmer in naher Zukunft mehr Distressed M&A-Transaktionen auf dem deutschen Markt erwarten."



Inhaltlich verantwortlich für die Studie ist Andreas Moltrecht, CFA, Director bei Deloitte.

Die Studie zum Download:



https://www2.deloitte.com/de/de/pages/finance/articles/distressed-m-and-a-studie.html







