Kurzprofil Dell Technologies Inc.:



Dell Technologies Inc. (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Ticker-Symbol: 12DA, NYSE-Symbol: DELL) ist eine einzigartige Unternehmensfamilie, die Unternehmen die notwendige Infrastruktur bietet, um ihre digitale Zukunft aufzubauen, die IT zu transformieren und ihre wichtigsten Asset-Informationen zu schützen. Das Unternehmen bedient Kunden aller Größen in 180 Ländern - von 99 Prozent der Fortune 500-Kunden bis hin zu einzelnen Verbrauchern.



Dell Technologies basiert auf den kombinierten Funktionen von Dell, Dell EMC, VMware, Pivotal, Secureworks, RSA Security und Virtustream in einem Unternehmen. (16.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dell Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Dell Technologies Inc. (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Ticker-Symbol: 12DA, NYSE-Symbol: DELL) unter die Lupe.Der Computer-Riese habe in den vergangenen drei Monaten zwar leichte Einbußen in seiner Rechenzentrum-Sparte hinnehmen müssen, habe jedoch überproportional - dank des coronabedingten Home-Office-Trends - beim Verkauf von Computern profitiert. Das habe sich auch in den Zahlen fürs erste Quartal widergespiegelt - so seien die Umsatzerwartungen der Analysten übertroffen worden. Und eine aktuelle strategische Überlegung des US-Unternehmens verleihe der Aktie förmlich Flügel.Konkret prüfe der US-Konzern eine Abspaltung seiner Software-Tochter VMWare. Die Erwägung sei allerdings noch in einem frühen Stadium und eine mögliche Trennung werde nicht vor September 2021 stattfinden, habe Dell mitgeteilt. Ein Verkauf könnte Dell ordentlich Geld in die Kasse spülen. VMWare habe zuletzt einen Börsenwert von rund 58,5 Mrd. USD (51,3 Mrd. Euro) gehabt und Dell halte 81% der Anteile. Der Konzern habe jedoch betont, dass auch andere strategische Optionen ausgelotet würden. Das "Wall Street Journal" habe bereits im Juni unter Berufung auf Insider berichtet, dass auch eine Komplettübernahme in Frage kommen könnte.Die Dell Technologies-Aktie sei in den vergangenen Monaten gut gelaufen. Aufgrund des heutigen fulminanten Kursanstiegs rund 60 USD sollten investierte Anleger über Gewinnmitnahmen nachdenken - zumindest für einen Teil der Position. Wer an eine Fortsetzung des Kursrally glaube, setze einen Stopp-Loss bei 45 Euro, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Dell Technologies-Aktie: