XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

70,70 EUR -0,81% (05.03.2020, 12:02)



Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

70,50 EUR -2,00% (05.03.2020, 12:13)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero AG:



Die Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist der weltweit führende Online-Marktplatz für Essensbestellungen und -Lieferungen mit führenden Marktpositionen in Bezug auf Anzahl der Restaurants, aktiver Nutzer und Bestellungen in mehr Ländern als irgendeiner seiner Konkurrenten. Delivery Hero bietet seine Dienste über Online- und mobile Plattformen in mehr als 40 Ländern in Europa, dem Nahen Osten & Nordafrika (MENA), Lateinamerika und der Asien-Pazifik-Region an. Delivery Hero betreibt zudem seinen eigenen Logistikdienst, hauptsächlich in mehr als 60 dichtbesiedelten Stadtgebieten weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter sowie mehrere tausend angestellte Fahrer. Weitere Informationen unter www.deliveryhero.com. (05.03.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero: Weiter spannend - AktienanalyseDie Aktie von Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) hat die Turbulenzen in den vergangenen Tagen ganz gut weggesteckt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Daran seien Analysten wie Joseph Barnet-Lamb von der Credit Suisse sicher nicht ganz unschuldig. Er habe das Kursziel für die Aktie nach den Zahlen zum abgelaufenen Jahr kräftig von 68 auf 100 Euro (aktuell: 69,62 Euro) angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen. Die Investitionen des Essenauslieferers seien sinnvoll, so der Experte. Zudem biete der koreanische Markt Wachstumspotenzial. Im Verlauf des Jahres könnten die Umsatzschätzungen steigen, vermute Barnet-Lamb.Tatsächlich wolle der Essenslieferdienst auch dank der Übernahme des südkoreanischen Marktführers Woowa 2020 weiter stark wachsen. Der Umsatz solle im laufenden Jahr um rund 70 Prozent auf 2,4 bis 2,6 Mrd. Euro zulegen. 2019 habe Delivery Hero seine Erlöse um 109 Prozent auf 1,46 Mrd. Euro gesteigert. Dass die Berliner - wie für Start-ups üblich - noch Verluste schreiben würden, rücke angesichts dieser Wachstumsambitionen an der Börse offensichtlich in den Hintergrund. Die um Sondereffekte bereinigte Marge für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe 2019 anhand vorläufiger Berechnungen bei minus 29,6 Prozent gelegen. 2020 solle sie zwischen minus 14 und minus 18 Prozent liegen. (Ausgabe 09/2020)Börsenplätze Delivery Hero-Aktie: