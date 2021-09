Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Delivery Hero-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

126,50 EUR -1,94% (02.09.2021, 18:59)



XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

131,80 EUR +1,23% (02.09.2021, 17:35)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (02.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie Delivery Hero habe am Donnerstag ihre Gewinnserie der vergangenen Handelstage nicht fortgesetzt. Nach XETRA-Handelsschluss sei die Aktie rund 2,5 Prozent eingeknickt. Grund dafür sei die Tatsache, dass sich der Essenlieferdienst frisches Kapital über die Börse beschaffe.Mit der Ausgabe von Wandelanleihen wolle sich der Online-Lieferdienst Delivery Hero mindestens eine Milliarde Euro besorgen. Die Wandelschuldverschreibungen in zwei Tranchen mit Laufzeiten bis April 2026 beziehungsweise März 2029 sollten ein Volumen von einer Milliarde Euro haben, wie das DAX -Unternehmen am späten Donnerstagnachmittag in Berlin mitgeteilt habe.Das Volumen könne dann noch um bis zu 250 Millionen Euro erhöht werden. Die Papiere sollten am oder um den 10. September herum begeben werden. So könnten solche Anleihen in Aktien gewandelt werden, was die Anteile der aktuellen Aktionäre verwässern würde.Das frische Geld wolle das Management "für allgemeine Unternehmenszwecke" verwenden sowie um - bei entsprechenden Gelegenheiten - ins Wachstum zu investieren.Durch die Platzierung der Wandelanleihe könnte sich das Chartbild deutlich eintrüben.Aus Sicht des "Aktionär" bleibt die Aktie von Delivery Hero weiterhin nur ein Kandidat für die Watchlist, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.09.2021)