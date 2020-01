Börsenplätze Delivery Hero-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

71,52 EUR +0,73% (16.01.2020, 09:26)



Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

71,60 EUR +2,93% (16.01.2020, 09:34)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero AG:



Die Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist der weltweit führende Online-Marktplatz für Essensbestellungen und -Lieferungen mit führenden Marktpositionen in Bezug auf Anzahl der Restaurants, aktiver Nutzer und Bestellungen in mehr Ländern als irgendeiner seiner Konkurrenten. Delivery Hero bietet seine Dienste über Online- und mobile Plattformen in mehr als 40 Ländern in Europa, dem Nahen Osten & Nordafrika (MENA), Lateinamerika und der Asien-Pazifik-Region an. Delivery Hero betreibt zudem seinen eigenen Logistikdienst, hauptsächlich in mehr als 60 dichtbesiedelten Stadtgebieten weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter sowie mehrere tausend angestellte Fahrer. Weitere Informationen unter www.deliveryhero.com. (16.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) unter die Lupe.Delivery Hero habe sich am Kapitalmarkt frisches Geld besorgt. Mit der Platzierung von Wandelschuldverschreibungen und durch eine Kapitalerhöhung habe das Unternehmen insgesamt rund 2,3 Mrd. Euro eingenommen, wie Delivery Hero mitgeteilt habe. Das sei etwas mehr als ursprünglich mit rund 2,1 Mrd. Euro anvisiert gewesen. Delivery Hero habe die Transaktionen am Vorabend angekündigt.Das frische Geld wolle Delivery Hero Aussagen vom Vorabend zufolge für die Übernahme des südkoreanischen Branchenkollegen Woowa und für "allgemeine Unternehmenszwecke" verwenden. Mitte Dezember habe der Konzern den Ausbau seines Geschäfts in Asien verkündet.Bei Anlegern sei die Übername von Woowa sehr gut angekommen. Die Delivery Hero-Aktie sei daraufhin Mitte Dezember deutlich nach oben geschnellt. Insgesamt habe sie seither mehr als 41% zugelegt. Derzeit notiere das Papier nur ganz knapp unter seinem Allzeithoch von 72,18 Euro. Gewinne laufen lassen, Stopp jedoch auf 52 Euro nachziehen, rät Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link