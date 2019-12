Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Delivery Hero-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

69,10 EUR +1,56% (20.12.2019, 14:36)



Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

69,08 EUR +1,89% (20.12.2019, 14:45)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero AG:



Die Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist der weltweit führende Online-Marktplatz für Essensbestellungen und -Lieferungen mit führenden Marktpositionen in Bezug auf Anzahl der Restaurants, aktiver Nutzer und Bestellungen in mehr Ländern als irgendeiner seiner Konkurrenten. Delivery Hero bietet seine Dienste über Online- und mobile Plattformen in mehr als 40 Ländern in Europa, dem Nahen Osten & Nordafrika (MENA), Lateinamerika und der Asien-Pazifik-Region an. Delivery Hero betreibt zudem seinen eigenen Logistikdienst, hauptsächlich in mehr als 60 dichtbesiedelten Stadtgebieten weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter sowie mehrere tausend angestellte Fahrer. Weitere Informationen unter www.deliveryhero.com. (20.12.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Delivery Hero kenne derzeit kein Halten. Delivery Hero sei im Wochen-, Monats- und 52-Wochen-Vergleich im MDAX der Wert mit der besten Performance. Und auch am heutigen Freitag könne das Papier erneut zulegen. Bei 69,28 Euro sei ein neues Allzeithoch markiert worden. Der Titel ernte derweil auch ordentlich Analystenlob.Und UBS-Experte Hubert Jeaneau traue der Aktie des Essenslieferanten noch mehr zu, wie sein in einer aktuellen Studie auf 76 Euro aufgestocktes Kursziel zeige. Bislang habe das Kursziel bei 56 Euro gelegen. Er habe den jüngsten Deal in Südkorea mit der Übernahme von Woowa gelobt, der auch von den Anlegern mit gut 38 Prozent Kursplus in sechs Handelstagen gefeiert worden sei. Der Woowa-Kauf zementiere die dominante Position von Delivery Hero in zwei Dritteln ihrer Märkte, so Jeaneau. Zudem seien die möglichen Marketingsynergien enorm. Die Synergie-Effekte durch die Übernahme von Woowa allein durch geringere Marketingausgaben habe er auf 235 Millionen Euro bis 2021 beziffert.Auch der verschärfte Übernahmekampf um Just Eat werfe ein positives Licht auf die Branche. Beide Interessenten - die Naspers-Tochter Prosus und Takeaway.com - hätten ihre Angebote für die Briten erhöht.Anleger, die der "Aktionär"-Empfehlung ins Ausgabe 33/19 gefolgt sind, lassen die Gewinne laufen, ziehen den Stopp aber sukzessive nach, so Marion Schlegel. Seit der Empfehlung belaufe sich das Plus mittlerweile auf über 50 Prozent. (Analyse vom 20.12.2019)Mit Material von dpa-AFX