Börsenplätze Delivery Hero-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

33,42 EUR +4,50% (12.02.2018, 15:04)



Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

33,42 EUR +3,53% (12.02.2018, 14:53)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero AG:



Die Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist der weltweit führende Online-Marktplatz für Essensbestellungen und -Lieferungen mit führenden Marktpositionen in Bezug auf Anzahl der Restaurants, aktiver Nutzer und Bestellungen in mehr Ländern als irgendeiner seiner Konkurrenten. Delivery Hero bietet seine Dienste über Online- und mobile Plattformen in mehr als 40 Ländern in Europa, dem Nahen Osten & Nordafrika (MENA), Lateinamerika und der Asien-Pazifik-Region an. Delivery Hero betreibt zudem seinen eigenen Logistikdienst, hauptsächlich in mehr als 60 dichtbesiedelten Stadtgebieten weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter sowie mehrere tausend angestellte Fahrer. Weitere Informationen unter www.deliveryhero.com. (12.02.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) unter die Lupe.Nach dem Rücksetzer in der Vorwoche lege das Wertpapier heute wieder den Vorwärtsgang ein. Für Unterstützung sorge dabei ein positiver Analystenkommentar. J.P. Morgan habe das "overweight"-Rating bekräftigt und das Kursziel von 54,00 auf 59,00 Euro angehoben, was ausgehend vom aktuellen Niveau noch 80% Kurspotenzial bedeute.Zwar zähle das Wertpapier heute mit einem Plus von rund 4,5% zu den Top-Gewinnern im SDAX, es habe jedoch eine turbulente Achterbahnfahrt hinter sich. In der Vorwoche habe der Aktienkurs die Anfang Dezember begonnene Korrektur aber zunächst beschleunigt. Im schwachen Gesamtmarkt sei es kurzzeitig bis auf 30,40 Euro bergab gegangen.Die erfreuliche Umsatzentwicklung habe zur Wochenmitte für eine spürbare Erholung sorgen können, vor dem Wochenende sei es dann wieder nach unten gegangen - der Verkauf von 4,3 Mio. Aktien durch die Schweizer UBS zu je 31,30 Euro habe den Preis erneut in diese Region fallen lassen. Im Zuge der Berg- und Talfahrt sei der Titel unglücklich unter den nachgezogenen Stoppkurs gefallen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link