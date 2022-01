XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (17.01.2022/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero: Abwärtstrend bestätigt - ChartanalyseNach einer steilen Rally erreichte die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) am 5. Januar 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 145,40 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend habe sie sich lange in einem symmetrischen Dreieck seitwärts bewegt. Am 6. Dezember 2021 sei der Wert erstmals aus diesem Dreieck nach unten rausgefallen, seit 13. Dezember notiere er konstant unter diesem Dreieck. In den letzten Tagen habe die Aktie deutlich unter Druck gestanden, am Freitag habe sie die Unterstützung bei 81,62 EUR durchbrochen.Mit dem Rückfall vom Freitag sei die Abwärtsbewegung in der Aktie von Delivery Hero erneut bestätigt worden. Diese könnte noch einige Zeit andauern. Ein mögliches Ziel läge bei 71,29 EUR. Sollte die Aktie in diesem Bereich keinen Boden ausbilden, dann würden weitere Abgaben in Richtung 52,40 bis 48,79 EUR. Eine leichte Besserung des Chartbilds ergäbe sich mit einem Anstieg über das Hoch vom 11. Januar bei 86,52 EUR. Dann könnte eine Erholung in Richtung 102,18-103,00 EUR starten. (Analyse vom 17.01.2022)Börsenplätze Delivery Hero-Aktie: