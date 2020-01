Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Delivery Hero AG:



Die Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist der weltweit führende Online-Marktplatz für Essensbestellungen und -Lieferungen mit führenden Marktpositionen in Bezug auf Anzahl der Restaurants, aktiver Nutzer und Bestellungen in mehr Ländern als irgendeiner seiner Konkurrenten. Delivery Hero bietet seine Dienste über Online- und mobile Plattformen in mehr als 40 Ländern in Europa, dem Nahen Osten & Nordafrika (MENA), Lateinamerika und der Asien-Pazifik-Region an. Delivery Hero betreibt zudem seinen eigenen Logistikdienst, hauptsächlich in mehr als 60 dichtbesiedelten Stadtgebieten weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter sowie mehrere tausend angestellte Fahrer. (03.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die deutliche Verschärfung der Spannungen zwischen den USA und dem Iran habe die Anleger am deutschen Aktienmarkt wieder in Sorge versetzt. Der MDAX der mittelgroßen Werte habe am Freitag 0,6 Prozent auf 28.431,70 Punkte eingebüßt. Der Kommandeur der iranischen Al-Kuds-Brigaden, Ghassem Soleimani, sei bei einem US-Raketenangriff nahe dem Flughafen der irakischen Hauptstadt Bagdad ums Leben gekommen. Der Schlag sei nach Aussagen des Pentagons auf Anweisung von Präsident Donald Trump erfolgt, um weitere Angriffe auf US-Kräfte zu verhindern - als "Akt der Verteidigung". Der Iran habe den USA "schwere Rache" angedroht.Im MDAX der mittelgroßen Werte gebe es derweil fast nur rote Vorzeichen. Lediglich die Aktie von PUMA, VARTA, Delivery Hero, United Internet und Scout 24 könnten am Freitag leicht zulegen. Die Aktie von VARTA und Deliver Hero würden dabei nur ganz knapp unter ihren vor Kurzem markierten Rekordhochs notieren.Beide Werte seien die stärksten Titel im MDAX des vergangenen Jahres gewesen. Unangefochten auf Platz 1 rangiere VARTA mit einem Plus im Jahr 2019 von 387,94 Prozent. Erst kurz vor dem Jahresende sei die Aktie des Batteriespezialisten vom SDAX in den MDAX aufgestiegen. Eine stark steigende Nachfrage nach Lithium-Ionen-Zellen habe den Kurs raketenhaft nach oben getrieben. Sie würden in Hightech-Produkten für den Endverbraucher eingesetzt, vor allem in den immer beliebteren kabellosen Kopfhörern.Marion Schlegel empfiehlt, die deutlichen Gewinne seit den Empfehlungen des "Aktionär" weiter laufen zu lassen. Allerdings sollten die Stoppkurse sukzessive zur Absicherung nachgezogen werden. (Analyse vom 03.01.2020)Mit Material von dpa-AFX