Gleichzeitig hätten zuletzt aber große Investoren wie die 1,3 Billionen Pfund schwere LGIM angekündigt, beim Börsengang keine Aktien kaufen zu wollen. Hintergrund seien Berichte, dass Deliveroo manchen Fahrern weniger als den Mindestlohn zahle sowie die Stimmrechtsverteilung des Unternehmens.



Die angepasste Preisspanne hat auch Folgen für Amazon, die bislang 15,8 Prozent der Anteile an Deliveroo halten und im Rahmen des IPO etwa 23 Millionen Aktien verkaufen dürfen, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". Bei vollständiger Ausübung zu 4,10 würde das Unternehmen nur mehr knapp 95 Millionen Pfund statt die bislang möglichen 107 Millionen erlösen.



Im Bereich Essenslieferdienste sieht DER AKTIONÄR andere Unternehmen bereiter aufgestellt und günstiger bewertet als Deliveroo und bleibt bei den Londonern daher an der Seitenlinie, so der Experte Benjamin Heimlich. (Analyse vom 29.03.2021)



Kurzprofil Deliveroo:



Deliveroo ist ein britischer Online-Lieferdienst, der seine Kunden mit Gerichten aus verschiedenen Partner-Restaurants beliefert. Gegründet wurde er 2013 von Will Shu und Greg Orlowski in London. (29.03.2021/ac/a/n)



