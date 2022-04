Börsenplätze Deliveroo-Aktie:



Kurzprofil Deliveroo plc:



Deliveroo plc (ISIN: GB00BNC5T391, WKN: A2QSJZ, Ticker-Symbol: 926, London Stock Exchange-Symbol: ROO) ist ein im Vereinigten Königreich ansässiges Online-Essenslieferungsunternehmen. Das Unternehmen befasst sich mit der Auslieferung von Lebensmitteln. (01.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deliveroo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Deliveroo plc (ISIN: GB00BNC5T391, WKN: A2QSJZ, Ticker-Symbol: 926, London Stock Exchange-Symbol: ROO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es habe ein Aushängeschild im Wettstreit um Tech-IPOs werden sollen und sei zum Desaster geraten. Ende März 2021 habe Deliveroo sein Debüt an der Londoner Börse gefeiert und schon am ersten Handelstag sei die Aktie des Essenslieferanten eingebrochen. Ein Jahr später sei noch immer keine Besserung in Sicht und (Groß-)Aktionäre wie Amazon.com ( ISIN US0231351067 WKN 906866 ) müssten heftige Verluste verkraften.Bereits im Vorfeld habe sich abgezeichnet, dass die ambitionierten Ziele für das IPO, die unter anderem eine Bewertung von 8,8 Milliarden Britischen Pfund vorgesehen hätten, kaum zu erreichen sein würden. Große Asset-Manager hätten öffentlich erklärt, nicht investieren zu wollen, und der langfristige Erfolg des Geschäftsmodells sei angezweifelt worden.Trotz eines Ausgabepreises am unteren Ende der zuvor abgesenkten Preisspanne hätten die Deliveroo-Papiere am ersten Handelstag 26 Prozent verloren. Ein Jahr später notiere die Aktie 71 Prozent tiefer, was den Essenslieferdienst zu einem der größten Flops bei Börsengängen in Großbritannien mache. Eine schlechtere Performance habe zuvor nur der Sportwagenhersteller Aston Martin im Jahr 2018 hingelegt.Statt einem Aushängeschild sei Deliveroo zu einem Paradebeispiel dafür geworden, was passieren könne, wenn das Management allen Widrigkeiten zum Trotz einen Börsengang forciere.Zuletzt hat die Deliveroo-Aktie eine Art Boden gebildet, den Optimismus einiger Analysten für eine Trendwende teilt "Der Aktionär" allerdings nicht und rät weiter vom Kauf ab, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link