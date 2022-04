An der Börse seien die Berichte um einen möglichen Deal zwischen Deezer und I2PO gut angekommen. Die Aktie des SPAC habe am Freitagvormittag gut ein Prozent auf zehn Euro zugelegt. Auch die Papiere von Spotify hätten zuletzt leichte Kursgewinne verbuchen können. Allerdings stecke der Branchenprimus seit Anfang November 2021 in der Abwärtsbewegung, die im Februar durch die fehlende Jahresprognose befeuert worden sei.



Bislang stehe eine Bestätigung von Deezers zweitem Anlauf an die Börse noch aus. Sobald diese und ausreichend Informationen zur Fusion vorliegen, wird "Der Aktionär" eine Bewertung abgeben, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 14.04.2022)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Musik-Streaming-Dienst Deezer arbeitet an einem Börsengang, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Nach Medienberichten wolle das Unternehmen mit dem SPAC I2PO fusionieren. Hinter der Mantelgesellschaft stehe die Familie Pinault, die den Luxuskonzern Kering, unter anderem Eigentümer von Gucci, gegründet habe. Der Deal dürfte Deezer mit einem Milliardenbetrag bewerten.Wie das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichte, könnte der Deal zwischen Deezer und I2PO in den kommenden Tagen offiziell bestätigt werden. Bislang hätten sich weder der Streaming-Dienst noch die Mantelgesellschaft zu möglichen Verhandlungen geäußert.Laut einer Untersuchung von Goldman Sachs werde der globale Musikmarkt 2030 131 Milliarden Dollar schwer werden. Mit 103 Milliarden Dollar, die Grand View Research für 2030 prognostiziere, dürften 79 Prozent auf den Streaming-Sektor entfallen.