Tradegate-Aktienkurs Deciphera Pharmaceuticals-Aktie:

32,60 EUR +1,88% (25.10.2019, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Deciphera Pharmaceuticals-Aktie:

36,06 USD +1,88% (25.10.2019, 22:00)



ISIN Deciphera Pharmaceuticals-Aktie:

US24344T1016



WKN Deciphera Pharmaceuticals-Aktie:

A2H48H



Ticker-Symbol Deciphera Pharmaceuticals-Aktie:

D05



Nasdaq-Symbol Deciphera Pharmaceuticals-Aktie:

DCPH



Kurzprofil Deciphera Pharmaceuticals Inc.:



Das US-Unternehmen Deciphera Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US24344T1016, WKN: A2H48H, Ticker-Symbol: D05, NASDAQ-Symbol: DCPH) fokussiert sich auf die Entwicklung von Therapien gegen seltene Krebserkrankungen. (26.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deciphera Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotech-Gesellschaft Deciphera Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US24344T1016, WKN: A2H48H, Ticker-Symbol: D05, NASDAQ-Symbol: DCPH) unter die Lupe.Es sei Europas bedeutendster Krebskongress: die Jahrestagung der European Society for Medical Oncology (ESMO). In diesem Jahr hätten sich vom 27. September bis 1. Oktober rund 29.000 Teilnehmer getroffen, um sich über die neuesten Entwicklungen in der Onkologie auszutauschen. Das Ziel: Die Versorgung von Krebspatienten zu verbessern. Eines der Schwerpunktthemen des diesjährigen ESMO sei erneut die Immuntherapie in diversen Anwendungsbereichen gewesen. Hier hätten einige starke Ergebnisse präsentiert werden können."Der Aktionär" habe mit Deciphera Pharmaceuticals einen guten Riecher bewiesen. Spektakuläre Studiendaten hätten zwischenzeitlich für eine Kursexplosion von unglaublichen 135% gesorgt. Auf dem diesjährigen ESMO-Meeting habe Deciphera Pharmaceuticals nun weitere spannende Einblicke in die INVICTUS-Studie gegeben, die aufhorchen lassen würden. "Basierend auf den positiven INVICTUS-Daten erwartet Deciphera, einen Zulassungsantrag bei der FDA für Ripretinib zur Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenen GIST im ersten Quartal 2020 einzureichen, die eine Vorbehandlung mit Imatinib, Sunitinib und Regorafenib erhalten haben", so CEO Steven L. Hoerter gegenüber dem "Aktionär". Dabei wolle es die Biotech-Gesellschaft aber nicht belassen. Mit dem Krebswirkstoff Rebastinib und DCC-3014 habe Deciphera Pharmaceuticals zwei weitere hochinteressante Pfeile im Köcher, die zünden könnten. Hinzu komme die komfortable Cash-Position: Deciphera Pharmaceuticals habe das erhöhte Kursniveau genutzt, um neue Aktien zu 37 USD zu platzieren. Damit seien der Gesellschaft satte 400 Mio.USD zugeflossen. "Mit der Kapitalerhöhung ist die Finanzierung bis 2022 gesichert", gebe sich Hoerter zufrieden.Das Potenzial der größtenteils unverpartnerten Pipeline sollte Übernahmeinteressenten anlocken - im spannenden Bereich der Präzisionsonkologie habe es wie erwähnt bereits einen Milliardendeal gegeben: Die Übernahme von Loxo Oncology durch den Pharmakonzern Eli Lilly für schlappe 8 Mrd. USD. Die Deciphera Pharmaceuticals-Aktie bleibe eine aussichtsreiche, wenngleich auch spekulative Depotbeimischung. Ein Stopp bei 24 Euro sei Pflicht, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.10.2019)Börsenplätze Deciphera Pharmaceuticals-Aktie: