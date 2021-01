LSE-Aktienkurs David S Smith-Aktie:

3,943 GBP +2,76% (06.01.2021, 15:05)



Tradegate-Aktienkurs David S Smith-Aktie:

4,31 EUR +0,65% (06.01.2021, 11:57)



ISIN David S Smith-Aktie:

GB0008220112



WKN David S Smith-Aktie:

877238



Ticker-Symbol David S Smith-Aktie:

1KR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol David S Smith-Aktie:

DITHF



Kurzprofil David S Smith:



David S Smith (ISIN: GB0008220112, WKN: 877238, Ticker-Symbol: 1KR, NASDAQ OTC-Symbol: DITHF) ist ein weltweit führender Anbieter von nachhaltigen Verpackungslösungen, Papierprodukten und Recyclingdienstleistungen. In den letzten 80 Jahren ist die Organisation von David S Smith dramatisch gewachsen, ebenso wie die Dienstleistungen und Fachgebiete des Unternehmens. Heute arbeitet David S Smith in mehr als 30 verschiedenen Ländern und beschäftigt mehr als 30.000 Menschen. (06.01.2021/ac/a/a)







London (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Thunderbird Partners LLP geht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von David S Smith ein:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Thunderbird Partners LLP starten eine Short-Attacke gegen die Aktien von David S Smith (ISIN: GB0008220112, WKN: 877238, Ticker-Symbol: 1KR, NASDAQ OTC-Symbol: DITHF).Die Finanzprofis des Londoner Hedgefonds Thunderbird Partners LLP haben am 05.01.2021 eine Netto-Leerverkaufsposition in Höhe von 0,66% der Aktien von David S Smith aufgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den David S Smith-Aktien:Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien von David S Smith: mindestens 0,66%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze David S Smith-Aktie: