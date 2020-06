Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Eigentlich schien das Thema Brexit nicht mehr auf der Agenda: Das Vereinigte Königreich (UK) ist zwar am 31. Januar aus der Europäischen Union (EU) ausgetreten, und wegen der elfmonatigen Übergangsfrist hat sich für die Wirtschaft tatsächlich nichts geändert, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management.Sollte keine Verlängerung beantragt werden, könnte dies zu einem Knackpunkt gegen Jahresende führen: Entweder werde in den nächsten sechs Monaten ein Durchbruch in Form eines Freihandelsabkommens erreicht, oder das Vereinigte Königreich trete aus und werde Handelspartner nach den Regeln der Welthandelsorganisation WTO. Nach Ansicht von Karen Ward, Chief Market Strategist EMEA bei J.P. Morgan Asset Management, wäre eine negative Reaktion der Märkte auf das Verstreichen der Frist vom 30. Juni unwahrscheinlich, sofern nicht beide Seiten ausdrücklich festhalten, dass weitere Verhandlungen zwecklos seien und Vorbereitungen auf einen No-Deal-Ausstieg getroffen werden sollten. Zentrale Erwartung sei, dass beide Seiten bis zum Beginn des vierten Quartals weiterhin laut mit den Säbeln rasseln würden, um möglichst viele Zugeständnisse zu erreichen. Es werde so aussehen, als bestünde keine Aussicht auf ein Abkommen. Mit näher rückendem Jahresende dürfte sich jedoch der Pragmatismus durchsetzen und eine Lösung gefunden werden.Es bestünden allerdings erhebliche Risiken, derer sich Anleger bewusst sein sollten. Das Britische Pfund könnte größeren Schwankungen ausgesetzt sein. Da nahezu 80% der Erlöse aller FTSE 100 (ISIN: GB0001383545/ WKN: 969378)-Unternehmen aus dem Ausland stammen würden, werde dies auch Folgen für den Aktienmarkt haben, denn eine Aufwertung des Pfunds könnte die Gewinne belasten, mit dem gegenteiligen Effekt bei einer Abwertung, solange alle anderen Faktoren unverändert bleiben würden. Die Experten von J.P. Morgan Asset Management raten jedoch davon ab, sich zu sehr auf eine Erholung des FTSE im Fall eines harten Brexit zu verlassen, weil ein ungeordneter Austritt negative Folgen sowohl für das Vereinigte Königreich als auch die EU hätte, was einen Teil der für britische Unternehmen wichtigen Auslandsumsätze beeinträchtigen würde. (23.06.2020/ac/a/m)