Die Funktionsweise von Investmentfonds

Wie investiert man in einen Fonds?

So unterscheiden sich verschiedene Arten von Fonds

Bezüglich der Basiswerte unterscheidet man vor allem Aktien-, Geldmarkt-, Renten- und Hedgefonds. Der Aktienfonds ist mit Abstand am verbreitetsten. Hierbei investiert der Fondsverwalter in Aktien verschiedener Unternehmen, Branchen und Länder und erstellt auf diese Weise ein möglichst ausgeglichenes Depot.



Geldmarktfonds decken Investitionen in kurzfristige Wertpapiere und einlagengesicherte Bankguthaben ab. Die Laufzeit beläuft sich in der Regel auf weniger als ein Jahr. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören die günstigen Zinskonditionen. Rentenfonds sind etwas für Anleger, denen Sicherheit wichtig ist. Hier wird ausschließlich in Anleihen von Staaten und Ländern mit hoher Bonität investiert. Mit dem niedrigen Risiko gehen allerdings auch niedrigere Renditen einher. Entsprechend ist ein Rentenfonds vor allem etwas für die Altersvorsorge.



Bei Hedgefonds schließlich investiert man in ein breites Spektrum von Aktien, Anleihen, Devisen, Rohstoffen und anderen Werten. Die Idee dahinter ist, dass man durch die breite Streuung in jeder Wirtschaftslage Gewinne erzielen kann. Negative Aspekte bestehen darin, dass die Geldbewegungen nicht immer transparent sind und dass zum Teil hohe Aufschläge fällig werden.



2. Strukturelle Unterschiede



Auf struktureller Ebene unterscheidet man neben den herkömmlichen Fonds vor allem Dach- und Indexfonds. Dachfonds zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich selbst noch einmal aus verschiedenen Fonds zusammensetzen. Selbst wenn also der unwahrscheinliche Fall eintritt, dass ein ganzer Fonds Verluste verzeichnet, gibt es noch genügend andere, die sie kompensieren. Allerdings sind die Verwaltungsgebühren relativ hoch.



Indexfonds auf der anderen Seite sind Indizes wie zum Beispiel dem DAX nachempfunden. Auf diese Weise können Anleger von größeren wirtschaftlichen Entwicklungen profitieren, ohne von jedem großen Unternehmen einzelne Aktien kaufen zu müssen.



3. Unterschiede in Sachen Flexibilität



Privatanleger, die möglichst flexibel sein wollen, entscheiden sich für einen offenen Fonds. Sie können jederzeit gekauft oder verkauft werden. Bei geschlossenen Fonds ist das nicht möglich. Hier geht es nicht darum, eine möglichst große Summe zu erzielen, sondern eine vorab definierte Summe schnellstmöglich zu erreichen. Ist dies geschehen, wird der Fonds geschlossen und die Anleger profitieren von den Gewinnen. Häufig werden geschlossene Fonds bei Investitionen in Immobilien genutzt.



Darauf sollte man bei Investitionen in Fonds noch achten

Eine Investition in Fonds geht mit Kosten einher, die in die Renditeberechnungen einbezogen werden sollten. Hier sind vor allem die Ausgabeaufschläge und die Verwaltungsgebühr für den Fondsmanager zu nennen. Da sie sich von Gesellschaft zu Gesellschaft um mehrere Prozent unterscheiden können, sollte man vor der Entscheidung aufmerksam vergleichen. Das gilt auch für weitere zusätzliche Kosten wie Depotgebühren, Transaktionskosten für das Umschichten von Vermögenswerten und Kosten für Leistungen wie Jahresberichte.



Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) -