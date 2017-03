Dass der Mensch aus ökonomischer Sicht nicht immer unbedingt rational handle, habe die Verhaltensökonomie in vielen Fällen bewiesen. Dass diese "Irrationalitäten" tief verwurzelt seien, würden auch die folgenden Daten belegen. So möchten einige Anleger, deutlich mehr, als von den Finanzdienstleistern erwarte, ausdrücklich nicht informiert werden, wenn sie aufgrund der Kapitalmarktsituation aktiv werden sollten. Warum das der Fall sei, lasse sich aus den Daten nicht ersehen. Es sei aber, wie jede Irrationalität, ein guter Ansatzpunkt für weitere Untersuchungen. Denn es dürfe vermutet werden, dass der Unwille zur wirtschaftlich rationalen Handlung jeweils subjektiv sinnvoll begründet werden könne. Die Frage sei, wie?



31% der Anleger würden keine Informationen erwarten, wenn sie aufgrund der Kapitalmarktsituation aktiv werden sollten. Hingegen würden nur 7% der Finanzdienstleister davon ausgehen, dass Anleger in diesem Fall keine Informationen erwarten würden - Wert der Wahrnehmungslücke: 24%.



81% der Finanzdienstleister würden davon ausgehen, dass Anleger informiert werden möchten, wenn sie aufgrund der Kapitalmarktsituation aktiv werden sollten. Faktisch würden dies aber nur 53% der Anleger erwarten - Wert der Wahrnehmungslücke: 28%.



Ergebnis: Die hier entstandenen Wahrnehmungslücken seien bemerkenswert. Im Gegensatz zur vorangegangenen Frage (24/7 online Zugriff) sei das Interesse des Anlegers an relevanten Informationen weniger stark ausgeprägt, als von Finanzdienstleistern angenommen. Selbst dann, wenn diese Informationen die Voraussetzung dafür seien, mögliche Wertverluste zu vermeiden. Für Finanzdienstleister sei das Ergebnis insofern problematisch, als viele, ihrem berechtitgen Selbstverständnis nach, die Verpflichtung haben dürften, Anleger auf einen möglichen Handlungsbedarf hinzuweisen. Auch hier empfehle sich für Finanzdienstleister, im Vorfeld den Erwartungshorizont der Anleger zu thematisieren.



Vertrauen sei ein wichtiger Faktor. Insbesondere, wenn es um die Kapitalanlage gehe. Aber wem würden die Anleger wirklich vertrauen? Einem Experten? Nicht unbedingt. Wie die Auswertung der nächsten Frage zeige, sei die Relevanz des Expertentums in Bezug auf Anlageentscheidungen weniger stark ausgeprägt, als man auf den ersten Blick hin annehmen könnte. Die Wahrnehmungslücke entstehe in diesem Fall entlang der Selbsteinschätzung der Experten respektive der Finanzdienstleister. Diese nämlich würden den Einfluss überschätzen, den Anleger Anlageexperten bezüglich ihrer Anlageentscheidung tatsächlich einräumen würden.



33% der Anleger würden hinsichtlich ihrer Anlageentscheidungen nicht auf einen Anlageexperten vertrauen. Hingegen würden nur 8% der Finanzdienstleister davon ausgehen, dass Anleger im Bezug auf ihre Anlageentscheidung nicht auf einen Anlageexperten vertrauen würden - Wert der Wahrnehmungslücke: 25%



79% der Finanzdienstleister würden davon ausgehen, dass Anleger bei ihren Anlageentscheidungen auf einen Anlageexperten vertrauen würden. Faktisch würden aber nur 33% der Anleger hinsichtlich ihrer Anlageentscheidung auf einen Anlageexperten vertrauen - Wert der Wahrnehmungslücke: 46%.



Ergebnis: Wem würden Anleger vertrauen, wenn nicht den Experten? Sich selbst? Informationen aus dem Internet? Freunden und Familie? Die Datenlage lasse es offen. Fest stehe hingegen: den Experten werde weniger vertraut, als angenommen. Das könne gerade im Hinblick auf die Anlageberatung problematisch werden. Insbesondere dann, wenn sich die Argumentation stark auf die Meinungen eben jener Experten stütze, die für die Anleger wiederum nur eine untergeordnete Rolle spielen würden.



Die Umfragedaten würden zum Teil Überraschendes zu Tage fördern. Sie würden zeigen, dass "common sense"-Zuschreibungen oft an den tatsächlich zugrunde gelegten Maßstäben scheitern würden, und dass Finanzdienstleister in einigen Aspekten mit ihren Einschätzungen deutlich neben den Erwartungen der Anleger lägen.



Damit stehe der Bereich der Finanzdienstleistungen nicht alleine. Im Gegenteil: Überall, wo Menschen aufeinander treffen würden, komme es naturgemäß zu unterschiedlichen Wahrnehmungen. Das sei nicht ungewöhnlich. Richtig sei aber auch: Nur wer die Maßstäbe seines Gegenübers erkenne, könne dessen Erwartungen systematisch erfüllen. Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen werde deutlich, wie wichtig es sei, die jeweils geltenden Maßstäbe immer wieder wechselseitig transparent werden zu lassen.



Das gelte umso mehr, als diese Maßstäbe sich, ohne dass man davon Kenntnis nehme, kontinuierlich weiterentwickeln würden. Ein Beispiel: In der Dienstleistungsökonomie sei der persönliche Kontakt, der persönliche Austausch, von hohem Wert. In der Informationsökonomie hingegen trete der persönliche Kontakt zugunsten der unpersönlichen - dafür aber immer verfügbaren - Information zurück. Die Information verdränge den persönlichen Kontakt nicht, aber sie werde im Vergleich wichtiger.



Die Maßstäbe würden sich verschieben. Diese Verschiebung spiegle sich, wie weiter oben beschrieben, auch in den hier erhobenen Daten. Zur Erinnerung: 55% der Anleger würden keinen regelmäßigen persönlichen Kontakt mit ihrem Finanzberater erwarten. Hingegen würden 68% der Anleger 24/7 online Zugriff auf relevante Informationen zu ihrer Anlage erwarten. Diese wie andere Erwartungen richtig einzuschätzen und abzuholen sei für Finanzdienstleister heute unerlässlich, weil sich die Maßstäbe sinnvoller Anlagestrategien längst nicht mehr erschöpfen würden in Renditeerwartungen und Volatilitätskorridoren.



Im Gegenteil, die Unlust vieler Anleger, bei drohendem Wertverlust ihrer Anlage Informationen zu erhalten, um gegebenenfalls aktiv werden zu können, lasse auf eine gewisse Verlusttoleranz schließen, die den Geltungsanspruch der Rendite im Hinblick auf sinnvolle Anlagestrategien zumindest relativiere. Es seien eben weitere Faktoren hinzugetreten, die mit darüber entscheiden würden, was für den einzelnen Anleger individuell sinn- und damit wertvoll sei und was nicht.



Die Daten seien in einer Online-Befragung vom 13.12.2016 bis 11.01.2017 erhoben worden. An der Umfrage hätten 361 Personen teilgenommen, davon hätten sich 47% als Anleger, 53% als Finanzdienstleister bezeichnet. Zu der Studie eingeladen hätten Professor Dr. Bernd Ankenbrand und Danske Invest. (20.03.2017/ac/a/m)







