Börsenplätze Danone-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Danone-Aktie:

57,08 EUR +0,32% (22.02.2021, 10:17)



Euronext Paris-Aktienkurs Danone-Aktie:

57,08 EUR +0,46% (22.02.2021, 10:30)



ISIN Danone-Aktie:

FR0000120644



WKN Danone-Aktie:

851194



Eurex Optionskürzel Danone-Aktienoption:

BSN



Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BSN



Euronext - Paris Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Danone-Aktie:

GPDNF



Kurzprofil Danone S.A.:



Die Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Gebäck spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser, Babynahrung sowie medizinische Nahrungsprodukte. Die Angebotspalette von Danone reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Wasser bis hin zu Babynahrung. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. (22.02.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Danone-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Nahrungsmittelherstellers Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) unter die Lupe.Im schwierigen Umfeld könne Danone trotz Umsatzrückgang einen Gewinnanstieg verbuchen. Die Dividende werde leicht nach unten angepasst.Den Widrigkeiten der Coronakrise zum Trotz habe es der französische Konzern einen Milliardengewinn zu erwirtschaften geschafft. Im jüngst vorgelegten Zahlenwerk, welches weitgehend die Analystenerwartungen erfülle, betone man auch den optimistischen Blick in die Zukunft.Im Jahr 2020 habe der konsolidierte Umsatz bei EUR 23,6 Mrd. gelegen, was einem Rückgang von -1,5% auf vergleichbarer Basis entspreche. Vor allem im Wasserbereich würden die Rückgänge schwerer ins Gewicht fallen. Im vierten Quartal sei der Umsatz auf vergleichbarer Basis um -1,4% gesunken und habe eine sequenzielle Verbesserung gegenüber den beiden Vorquartalen gezeigt, bei stagnierenden Absatzmengen. Auch der stark negative Effekt von -8,8% aus den Wechselkursen habe zum Umsatzrückgang beigetragen. Das Ergebnis pro Aktie für das Gesamtjahr 2020 betrage EUR 2,99 und liege damit über dem Ergebnis aus dem Vorjahr (EUR 2,95).Der Vorstand werde der Hauptversammlung am 29. April 2021 eine Dividende in der Höhe von EUR 1,94 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2020 vorschlagen. Im Einklang mit der weiterhin maßvollen und ausgewogenen Dividendenpolitik des Unternehmens liege die Dividende 8% unter der des Vorjahres. Dies spiegele einerseits die Auswirkungen des verschlechterten Umfelds auf die Ergebnisse des Jahres 2020 wider und zeige andererseits die Zuversicht von Danone, schnell wieder zu profitablem Wachstum zurückzufinden, was sich in der auf 58% erhöhten Ausschüttungsquote widerspiegele.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zu Danone lautete "Halten", so Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 22.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity