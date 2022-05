Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Danone S.A.:



Wien (www.aktiencheck.de) - Danone-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Nahrungsmittelherstellers Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) weiterhin zu kaufen.Im ersten Quartal 2022 habe Danone einen konsolidierten Umsatz von EUR 6,24 Mrd. erwirtschaftet, was einem Zuwachs von 7,1% auf vergleichbarer Basis entspreche. Der Konsens sei von einem Umsatz in der Höhe von EUR 6,13 Mrd. ausgegangen, sodass die Erwartungen knapp geschlagen worden seien. Auf berichteter Basis habe der Umsatz um 10,2% zugelegt, angetrieben u.a. durch positive Wechselkurseffekte (+2,2%). Der für Danone wichtige Heimatmarkt Europa habe ein Wachstum von +5,7% verzeichnen können. Getrieben sei dies allen voran von der starken Performance im hochprofitablen Segment Specialized Nutrition gewesen. Angaben zur Gewinnentwicklung habe Danone wie gewohnt keine gemacht. Für das Jahr 2022 rechne Danone weiterhin mit einem Umsatzwachstum zwischen +3 und +5% sowie einer operativen Marge von über 12%.Der Krieg in der Ukraine habe in einer Neuausrichtung der Geschäftstätigkeiten Danones in Russland resultiert. Zwar seien sämtliche Investitionstätigkeiten und Werbemaßnahmen eingestellt worden. Der Verkauf essenzieller Produkte wie Babynahrung werde jedoch fortgesetzt. Der Konzern habe außerdem vermeldet, dass sämtliche Gewinne, welche aus dem Russlandgeschäft entstünden, an humanitäre Hilfsorganisationen gespendet würden.Danone weise bereits seit Jahren niedrige Wachstumsraten auf. Für ein klassisches Value-Unternehmen sei dies jedoch nicht allzu ungewöhnlich, schütte Danone doch seit gut einem Jahrzehnt rund zwei Drittel seiner Gewinne in Form von Dividenden wieder an die Aktionäre aus. Die Rentabilität, gemessen am ROE, liege leicht unter dem Industriemedian. Die niedrige Eigenkapitalrendite resultiere zum einen aus dem niedrigen Verschuldungsgrad, hänge aber in großen Teilen auch an der niedrigen Asset-Turnover-Ratio. In anderen Worten bedeute dies, dass Danone seine Assets nicht wirklich effizient zur Generierung von Umsätzen nütze. Auch wenn die große Wachstumsstory nicht ersichtlich sei und sich auch keine Trendumkehr andeute, sei die Dividende als Renditekomponente nicht zu vernachlässigen. Mit knapp 3,5% falle diese durchaus beachtlich aus.Die drei Segmente Water, Specialized Nutrition und Essential Dairy & Plant-based würden höchst unterschiedliche Margen aufweisen. Die Wassersparte stelle sich dabei am wenigsten profitabel dar. Allerdings habe sich deren Anteil am Gesamtumsatz seit dem Jahr 2007 beinahe halbiert - zugunsten der deutlich margenträchtigeren Specialized Nutrition.Bewertungsseitig handle die Aktie derzeit 10% unter ihrem 15-Jahres-Durchschnitt. Während Danone im historischen Vergleich zum breiten Markt in der Regel mit einer Prämie von +10% gehandelt habe, sei die Aktie aktuell mit einem Discount von 5% gegenüber dem Markt bewertet. Bewertungstechnisch sei Danone daher als günstig einzustufen, wobei der Analyst in Anbetracht der niedrigeren Wachstumsraten einen Bewertungsabschlag gegenüber dem breiten Markt auch als gerechtfertigt ansehe.Danone war und ist im Peer-Group-Vergleich stets günstig gewesen und wird daher oft auch gerne als "Value-Trap" bezeichnet, so der Analysten der RBI. Die Multiples würden sich aber derzeit selbst im Vergleich zur eigenen Historie auf niedrigen Niveaus befinden, sodass diese eine gute Unterstützung bilden würden. Ein gewisser Bewertungsdiscount sei durch die niedrigeren Wachstumsraten zwar angebracht, rechtfertige jedoch nicht das volle Ausmaß des Abschlags. Der Analyst sehe die Aktie daher selbst bei einer weiteren Verschärfung rund um die Ukraine mittelfristig gut gestützt, wenngleich natürlich kurzfristige Übertreibungen nach oben und unten die Aktie volatiler erscheinen lassen könnten, als man dies von der Vergangenheit gewohnt sei.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bleibt daher bei seiner optimistischen Sicht für die Aktie auf die kommenden zwölf Monate und belässt seine Empfehlung auf "Kauf" und das Kursziel von EUR 63,00 unverändert. Dieses ergebe sich mittels eines Multiple-Ansatzes, welcher basierend auf Bewertungskennzahlen wie KGV- und EV/EBIT auch den aktuellen Bewertungsdiscount zum breiten Markt berücksichtige. (Analyse vom 05.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: