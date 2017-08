ISIN Danone-Aktie:

FR0000120644



WKN Danone-Aktie:

851194



Eurex Optionskürzel Danone-Aktienoption:

BSN



Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BSN



Euronext - Paris Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Danone-Aktie:

GPDNF



Kurzprofil Danone S.A.:



Die Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Gebäck spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser, Babynahrung sowie medizinische Nahrungsprodukte. Die Angebotspalette von Danone reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Wasser bis hin zu Babynahrung. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. (28.08.2017/ac/a/a)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Danone-Aktie: Fortsetzung der Aufwärtsbewegung möglich - ChartanalyseKurzfristig konsolidiert das Wertpapier des französischen Lebensmittelkonzerns Danone (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) seit Mitte Mai noch in einem Dreieck seinen vorherigen Kursanstieg aus, könnte dieses aber bald auflösen und frisches Aufwärtspotenzial zurück an die Hochs aus 2016 freisetzen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Mittelfristig beherrsche seit dem Jahreswechsel nämlich ein intakter Aufwärtstrendkanal das Kursgeschehen und habe es dem Wertpapier erlaubt auf ein bisheriges Hoch bei 67,27 Euro anzusteigen. Langfristig bewege sich der Kursverlauf aber innerhalb einer größeren Handelsspanne zwischen 51,73 und 70,46 Euro seitwärts, weshalb das Potenzial auch auf diese Marken beschränkt bleibe und nur kurzfristige Handelschancen aufkommen würden. Dadurch sollten sich Investoren aber nicht abschrecken lassen, der Anlagehorizont sei entsprechend kurz ansetzbar und hierdurch auch deutlich risikoärmer. Zudem spreche die aktuelle Konsolidierung innerhalb eines klaren Dreiecks für eine baldige Fortsetzung der seit Jahresbeginn laufenden Aufwärtsbewegung und könne für ein Long-Investment auf kurzfristiger Basis herangezogen werden.Solange sich das Wertpapier von Danone grob oberhalb der Marke von rund 66,00 Euro aufhalte, könne ein baldiger Kursanstieg zunächst an die Zwischenhochs aus der Vorwoche bei 67,17 Euro vollzogen werden. Aber erst oberhalb der runden Marke von 68,00 Euro sind weitere Zugewinne an die obere Handelsspanne von 70,46 Euro wahrscheinlich, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 28.08.2017)Börsenplätze Danone-Aktie:66,26 EUR -0,75% (28.08.2017, 11:44)Euronext Paris-Aktienkurs Danone-Aktie:66,20 EUR -0,75% (28.08.2017, 12:43)