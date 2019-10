Tradegate-Aktienkurs Danaher-Aktie:

Kurzprofil Danaher Corp.:



Die Danaher Corporation (ISIN: US2358511028, WKN: 866197, Ticker-Symbol: DAP, NYSE Ticker-Symbol: DHR) ist ein diversifiziertes Technologieunternehmen und Hersteller elektronischer Testsysteme. Die Gesellschaft entwickelt, fertigt und vermarktet Produkte für den Einsatz in den Bereichen Industrie, Medizin und Handel. Das Unternehmen hält Produktionsstätten sowie Einrichtungen zur Forschung und Entwicklung auf der ganzen Welt. Im Juli 2016 spaltete Danaher die Segmente Test- und Messgeräte sowie Industrietechnologie ab; seither agieren die Bereiche als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Fortive Corporation. (02.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Danaher-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Stefan Sommer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mischkonzerns Danaher Corp. (ISIN: US2358511028, WKN: 866197, Ticker-Symbol: DAP, NYSE Ticker-Symbol: DHR) unter die Lupe.Zwar habe die Danaher-Aktie nach dem Up-Gap im Februar, aufgrund der Übernahme der Biopharmasparte General Electric, vorerst weiter zulegen können. Seit Anfang Juni befinde sich die Notierung von Danaher aber in einer Konsolidierungsrange zwischen 135 bis 147 USD. Am 17. Oktober veröffentliche der Konzern jedoch seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal. Es werde auch erwartet, dass Danaher seine Pläne mit der Dentalsparte Envista konkretisiert. Danaher wolle Envista noch im zweiten Halbjahr an die Börse gebracht werden. Dies biete ein enormes Ertragspotenzial für Danaher.In Deutschland relativ unbekannt, gehöre Danaher zu den erfolgreichsten Mischkonzernen weltweit. Dabei verfolge das Unternehmen eine ähnliche Strategie wie Berkshire Hathaway von Warren Buffet. Zwar seu Danaher mit einer Marktkapitalisierung von unter 100 Mrd. USD deutlich kleiner als Berkshire Hathaway, dafür aber deutlich erfolgreicher. Wer vor zehn Jahren sein Geld in Danaher-Aktien angelegt habe, habe sein Geld vervielfachen können. Mit Berkshire Hathaway sei nur etwas mehr als eine Verdoppelung gelungen. Mehrere hundert Unternehmen würden zum Imperium von Danaher gehören, so Stefan Sommer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.10.2019)Börsenplätze Danaher-Aktie:NYSE-Aktienkurs Danaher-Aktie:141,92 USD -1,74% (01.10.2019, 22:03)